Πρωταθλητής στο Gen A Stars U16 ο Ολυμπιακός, έλαμψε ο γιος του Σπανούλη, βίντεο

Με τον Χριστοδούλου ξανά να βγαίνει μπροστά και τον Μπασουκέα να στηρίζει, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα εννέα πόντων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (76-67 στο στο 32′), για να αναλάβει ξανά δράση ο Σπανός με τη βοήθεια του Κανατσαρόπουλου, δίνοντας τον έλεγχο στη ΔΕΚΑ με σερί 0-10 για το 76-79 στο 34ο λεπτό. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Χριστοδούλου με τη στήριξη του Σπανούλη και του Πεππέ, για να ανακτήσουν το προβάδισμα των εννέα πόντων οι «ερυθρόλευκοι» στο δίλεπτο για τη λήξη με επιμέρους 14-2 για το 90-81, σε ένα διάστημα που αποδείχθηκε καθοριστικό για τον τίτλο του Ολυμπιακού με 94-85.Στο ημίχρονο του αγώνα, εν συνεχεία, οι Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Χατζηβρέττας, Αναστασία Κωστάκη και Δήμητρα Καλέντζου, τιμήθηκαν από το Δήμο Μυκόνου για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Μυκόνου, Βασίλη Θεοχάρη, να εκπροσωπεί τον Δήμο σε αυτή την πρωτοβουλία.Διαιτητές: Σκαράς, Κατσιμάρδος, ΛαμπρόπουλοςΔεκάλεπτα: 23-22, 49-47, 69-65, 94-85Ολυμπιακός (Παντελάκης): Κωνσταντίνου, Αλεξανδράτος Αν. 8 (2), Σπανούλης 14 (1), Χριστοδούλου 30 (3), Αλεξανδράτος Αγ. 12 (2), Μπασουκέας 6, Πεππές 15 (1), Γεωργουλάκος, Νάστας 4, Χαρεράς 5ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 3 (1), Γκάγκας 11, Σπανός 41, Πανταζόπουλος 4, Καραμεσίνης, Κανατσαρόπουλος 18 (2), Βενιέρης 4, Παπαλύρας 4.