Πρωταθλητής στο Gen A Stars U16 ο Ολυμπιακός, έλαμψε ο γιος του Σπανούλη, βίντεο
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 94-85 την ΔΕΚΑ στον τελικό της Μυκόνου με τον Θανάση Σπανούλη να σηκώνει την κούπα με τον πατέρα του στην εξέδρα
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής στην παρθενική διοργάνωση του Gen A Stars U16, επικρατώντας της ΔΕΚΑ με 94-85 σε ένα υπέροχο παιχνίδι, στον τελικό του Final 4 που διεξήχθη στο Κλειστό Άνω Μεράς στη Μύκονο.
Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Χριστοδούλου με 30 πόντους ενώ 14 πέτυχε ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης. Ο υιός Σπανούλης φοράει τη φανέλα με το Νο7 στην ομάδα Παίδων (Κ-16) του Ολυμπιακού και έλαμψε σε όλο το τουρνουά!
Στον τελικό τον οποίο είδε ο Βασίλης Σπανούλης από την εξέδρα ο νεαρός άσος είχε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο ματς, με τους Χριστοδούλου και Σπανούλη να δίνουν το σύνθημα, παίρνοντας διαφορά επτά πόντων στα μέσα της πρώτης περιόδου (17-10). Οι Κανατσαρόπουλος και Σπανός ισορρόπησαν άμεσα το παιχνίδι με ένα σερί 0-7 για τη ΔΕΚΑ και τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο υπόλοιπο δεκάλεπτο, που έκλεισε με τους «ερυθρολεύκους» μπροστά με «βραχεία κεφαλή» (23-22).
Με τους Νάστα, Πεππέ και Μπασουκέα να βοηθούν τους προηγούμενους πρωταγωνιστές των Πειραιωτών, οι παίκτες του Γιώργου Παντελάκη επιχείρησαν και πάλι να πάρουν απόσταση (37-32 στο 14′), όμως ένα σερί 0-8 από Πανταζόπουλο, Κυργάκη και Γκάγκα έβαλε μπροστά τους Θεσσαλονικείς (37-40 στο 17′). Η «μάχη» ανάμεσα σε Χριστοδούλου και Σπανό έβγαλε νικητή ελαφρώς τον πρώτο στην ανάπαυλα, καθώς είχε βοήθειες από τον Ανδρέα Αλεξανδράτο για το 49-47 του ημιχρόνου.
Ο Πεππές και οι… Αλεξανδράτοι συνέχισαν να δίνουν σπουδαίες λύσεις για τον Ολυμπιακό, όμως ο Σπανός ήταν με τη σειρά του αποφασισμένος στην άλλη πλευρά και με τη βοήθεια του Βενιέρη οδήγησε το ματς στην ισοπαλία (59-59 στο 27′). Ο Πεππές και ο Άγγελος Αλεξανδράτος ήταν πάλι εκεί, αξιοποιώντας τις δημιουργίες του Χαρερά για τους Πειραιώτες, με τον Χριστοδούλου να έρχεταιν να συμπληρώσει, σημειώνοντας με καλάθι το 69-65 του τρίτου δεκαλέπτου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Με τον Χριστοδούλου ξανά να βγαίνει μπροστά και τον Μπασουκέα να στηρίζει, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα εννέα πόντων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (76-67 στο στο 32′), για να αναλάβει ξανά δράση ο Σπανός με τη βοήθεια του Κανατσαρόπουλου, δίνοντας τον έλεγχο στη ΔΕΚΑ με σερί 0-10 για το 76-79 στο 34ο λεπτό. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Χριστοδούλου με τη στήριξη του Σπανούλη και του Πεππέ, για να ανακτήσουν το προβάδισμα των εννέα πόντων οι «ερυθρόλευκοι» στο δίλεπτο για τη λήξη με επιμέρους 14-2 για το 90-81, σε ένα διάστημα που αποδείχθηκε καθοριστικό για τον τίτλο του Ολυμπιακού με 94-85.
Στο ημίχρονο του αγώνα, εν συνεχεία, οι Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Χατζηβρέττας, Αναστασία Κωστάκη και Δήμητρα Καλέντζου, τιμήθηκαν από το Δήμο Μυκόνου για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Μυκόνου, Βασίλη Θεοχάρη, να εκπροσωπεί τον Δήμο σε αυτή την πρωτοβουλία.
Διαιτητές: Σκαράς, Κατσιμάρδος, Λαμπρόπουλος
Δεκάλεπτα: 23-22, 49-47, 69-65, 94-85
Ολυμπιακός (Παντελάκης): Κωνσταντίνου, Αλεξανδράτος Αν. 8 (2), Σπανούλης 14 (1), Χριστοδούλου 30 (3), Αλεξανδράτος Αγ. 12 (2), Μπασουκέας 6, Πεππές 15 (1), Γεωργουλάκος, Νάστας 4, Χαρεράς 5
ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 3 (1), Γκάγκας 11, Σπανός 41, Πανταζόπουλος 4, Καραμεσίνης, Κανατσαρόπουλος 18 (2), Βενιέρης 4, Παπαλύρας 4.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα