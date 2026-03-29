Πρωταθλητής στο Gen A Stars U16 ο Ολυμπιακός, έλαμψε ο γιος του Σπανούλη, βίντεο
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 94-85 την ΔΕΚΑ στον τελικό της Μυκόνου με τον Θανάση Σπανούλη να σηκώνει την κούπα με τον πατέρα του στην εξέδρα

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής στην παρθενική διοργάνωση του Gen A Stars U16, επικρατώντας της ΔΕΚΑ με 94-85 σε ένα υπέροχο παιχνίδι, στον τελικό του Final 4 που διεξήχθη στο Κλειστό Άνω Μεράς στη Μύκονο.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Χριστοδούλου με 30 πόντους ενώ 14 πέτυχε ο γιος του Βασίλη Σπανούλη, Θανάσης. Ο υιός Σπανούλης φοράει τη φανέλα με το Νο7 στην ομάδα Παίδων (Κ-16) του Ολυμπιακού και έλαμψε σε όλο το τουρνουά! 

Στον τελικό τον οποίο είδε ο Βασίλης Σπανούλης από την εξέδρα ο νεαρός άσος είχε 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα. 








Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο ματς, με τους Χριστοδούλου και Σπανούλη να δίνουν το σύνθημα, παίρνοντας διαφορά επτά πόντων στα μέσα της πρώτης περιόδου (17-10). Οι Κανατσαρόπουλος και Σπανός ισορρόπησαν άμεσα το παιχνίδι με ένα σερί 0-7 για τη ΔΕΚΑ και τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο υπόλοιπο δεκάλεπτο, που έκλεισε με τους «ερυθρολεύκους» μπροστά με «βραχεία κεφαλή» (23-22).

Με τους Νάστα, Πεππέ και Μπασουκέα να βοηθούν τους προηγούμενους πρωταγωνιστές των Πειραιωτών, οι παίκτες του Γιώργου Παντελάκη επιχείρησαν και πάλι να πάρουν απόσταση (37-32 στο 14′), όμως ένα σερί 0-8 από Πανταζόπουλο, Κυργάκη και Γκάγκα έβαλε μπροστά τους Θεσσαλονικείς (37-40 στο 17′). Η «μάχη» ανάμεσα σε Χριστοδούλου και Σπανό έβγαλε νικητή ελαφρώς τον πρώτο στην ανάπαυλα, καθώς είχε βοήθειες από τον Ανδρέα Αλεξανδράτο για το 49-47 του ημιχρόνου.

Ο Πεππές και οι… Αλεξανδράτοι συνέχισαν να δίνουν σπουδαίες λύσεις για τον Ολυμπιακό, όμως ο Σπανός ήταν με τη σειρά του αποφασισμένος στην άλλη πλευρά και με τη βοήθεια του Βενιέρη οδήγησε το ματς στην ισοπαλία (59-59 στο 27′). Ο Πεππές και ο Άγγελος Αλεξανδράτος ήταν πάλι εκεί, αξιοποιώντας τις δημιουργίες του Χαρερά για τους Πειραιώτες, με τον Χριστοδούλου να έρχεταιν να συμπληρώσει, σημειώνοντας με καλάθι το 69-65 του τρίτου δεκαλέπτου.


Με τον Χριστοδούλου ξανά να βγαίνει μπροστά και τον Μπασουκέα να στηρίζει, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα εννέα πόντων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (76-67 στο στο 32′), για να αναλάβει ξανά δράση ο Σπανός με τη βοήθεια του Κανατσαρόπουλου, δίνοντας τον έλεγχο στη ΔΕΚΑ με σερί 0-10 για το 76-79 στο 34ο λεπτό. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Χριστοδούλου με τη στήριξη του Σπανούλη και του Πεππέ, για να ανακτήσουν το προβάδισμα των εννέα πόντων οι «ερυθρόλευκοι» στο δίλεπτο για τη λήξη με επιμέρους 14-2 για το 90-81, σε ένα διάστημα που αποδείχθηκε καθοριστικό για τον τίτλο του Ολυμπιακού με 94-85.




Στο ημίχρονο του αγώνα, εν συνεχεία, οι Βασίλης Σπανούλης, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Χατζηβρέττας, Αναστασία Κωστάκη και Δήμητρα Καλέντζου, τιμήθηκαν από το Δήμο Μυκόνου για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Σύμβουλο Αθλητισμού του Δήμου Μυκόνου, Βασίλη Θεοχάρη, να εκπροσωπεί τον Δήμο σε αυτή την πρωτοβουλία.



Διαιτητές: Σκαράς, Κατσιμάρδος, Λαμπρόπουλος

Δεκάλεπτα: 23-22, 49-47, 69-65, 94-85

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Κωνσταντίνου, Αλεξανδράτος Αν. 8 (2), Σπανούλης 14 (1), Χριστοδούλου 30 (3), Αλεξανδράτος Αγ. 12 (2), Μπασουκέας 6, Πεππές 15 (1), Γεωργουλάκος, Νάστας 4, Χαρεράς 5

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 3 (1), Γκάγκας 11, Σπανός 41, Πανταζόπουλος 4, Καραμεσίνης, Κανατσαρόπουλος 18 (2), Βενιέρης 4, Παπαλύρας 4.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

