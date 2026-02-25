Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Μπόντο Γκλιμτ: Η ομάδα-θαύμα από την Νορβηγία που προκρίθηκε στους «16» κατατροπώνοντας Ισπανούς, Ιταλούς και Άγγλους
Η Μπόντο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της League Phase του Champions League είχε μόλις τρεις βαθμούς και χρειαζόταν το 2/2 για να προκριθεί - Τελικά το έκανε νικώντας τη Σίτι του Γκουαρδιόλα και την Ατλέτικο του Σιμεόνε εκτός έδρας
Η Μπόντο Γκλίμτ είναι αν μη τι άλλο η μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού Champions League αφού κατάφερε να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης αποκλείοντας την Ίντερ.
Η ομάδα από την Νορβηγία έχει τρελάνει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη με τα κατορθώματά της την τελευταία τριετία.
Πριν τρία χρόνια είχε τιμωρήσει την Ρόμα του Μουρίνιο ρίχνοντάς της 7 γκολ, μετά από ένα χρόνο έπαιξε στο Europa League, έχοντας γίνει ο φόβος και ο τρόμος για κάθε ομάδα που πήγαινε στη Νορβηγία να αγωνιστεί απέναντί της.
Πολλοί τα έριχναν όλα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το κρύο και τον πλαστικό χλοοτάπητα, ο οποίος έχει τοποθετηθεί αναγκαστικά λόγω του κλίματος στη βόρεια Ευρώπη.
Τερμάτισε 9η στη League Phase του Europa League και στα νοκ άουτ πέταξε εκτός τον Ολυμπιακό στους «16» με το εμφατικό 3-0 στη Νορβηγία και στη συνέχεια απέκλεισε τη Λάτσιο, με το στοπ να έρχεται από την Τότεναμ στα ημιτελικά.
Η Μπόντο δεν αρκέστηκε στο να γίνει η πρώτη ομάδα από την Νορβηγία που προκρίνεται στα ημιτελικά, καθώς τη φετινή σεζόν συνεχίζει να κάνει θαύματα.
Η Μπόντο είχε μαζέψει μέχρι την 6η αγωνιστική μόλις δύο βαθμούς και χρειαζόταν υπερβάσεις. Τελικά ήρθε ισόπαλη στο Ντόρτμουντ, νίκησε την Μάντσεστερ Σίτι στη Νορβηγία και πέρασε με διπλό από το «Μετροπολιτάνο» με 2-1 την Ατλέτικο του Σιμεόνε.
Η Μπόντο πέρασε, όμως η κληρωτίδα την έφερε απέναντι από την Ίντερ. Το 3-1 του πρώτου αγώνα έδινε ένα μαξιλαράκι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν στη ρεβάνς στην Ιταλία η Νορβηγοί και προκρίθηκαν με δεύτερη νίκη.
Η Μπόντο δεν αρκέστηκε στο να γίνει η πρώτη ομάδα από την Νορβηγία που προκρίνεται στα ημιτελικά, καθώς τη φετινή σεζόν συνεχίζει να κάνει θαύματα.
Η Μπόντο είχε μαζέψει μέχρι την 6η αγωνιστική μόλις δύο βαθμούς και χρειαζόταν υπερβάσεις. Τελικά ήρθε ισόπαλη στο Ντόρτμουντ, νίκησε την Μάντσεστερ Σίτι στη Νορβηγία και πέρασε με διπλό από το «Μετροπολιτάνο» με 2-1 την Ατλέτικο του Σιμεόνε.
Η Μπόντο πέρασε, όμως η κληρωτίδα την έφερε απέναντι από την Ίντερ. Το 3-1 του πρώτου αγώνα έδινε ένα μαξιλαράκι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν στη ρεβάνς στην Ιταλία η Νορβηγοί και προκρίθηκαν με δεύτερη νίκη.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία της ομάδας είναι 49.000.000 ευρώ, η χωρητικότητα του γηπέδου είναι 8.000 θέσεις και το τελευταίο ματς πρωταθλήματος που έπαιξε ήταν τον Νοέμβριο.
Με όλα αυτά τα μειονεκτήματα η Μπόντο έγραψε ιστορία και θα το πάει μέχρι τέλους. Επόμενος αντίπαλος στους «16» Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
