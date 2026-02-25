Μπόντο Γκλιμτ: Η ομάδα-θαύμα από την Νορβηγία που προκρίθηκε στους «16» κατατροπώνοντας Ισπανούς, Ιταλούς και Άγγλους

Η Μπόντο δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της League Phase του Champions League είχε μόλις τρεις βαθμούς και χρειαζόταν το 2/2 για να προκριθεί - Τελικά το έκανε νικώντας τη Σίτι του Γκουαρδιόλα και την Ατλέτικο του Σιμεόνε εκτός έδρας