Κουρτουά: «Η ομοφοβία είναι τόσο σοβαρή όσο ο ρατσισμός, μη αποδεκτές οι δικαιολογίες»

Ο Βέλγος τερματοφύλακας «άδειασε» Μουρίνιο και Πρεστιάνι, σύνθημα στήριξης στον Βινίσιους από τον Αρμπελόα ενόψει της αυριανής ρεβάνς





Σε μια ηχηρή παρέμβαση κατά των διακρίσεων προχώρησε ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά . Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης καταδίκασε τον ρατσισμό και την ομοφοβία ως εξίσου απαράδεκτες, μετά την τιμωρία του Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα για φερόμενη ρατσιστική προσβολή προς τον Βινίσιους κατά τη διάρκεια αγώνα του Champions League την περασμένη εβδομάδα.Η UEFA επέβαλε προσωρινή τιμωρία στον Αργεντινό εξτρέμ της Μπενφίκα, για έναν αγώνα.Οι κανόνες της UEFA ορίζουν ότι «κάθε άτομο ή οντότητα που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός ατόμου» για λόγους που περιλαμβάνουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τιμωρείται με ελάχιστη αποβολή 10 αγώνων.Αρνούμενος την κατηγορία, ο Πρεστιάνι είπε ότι ο Βραζιλιάνος τον άκουσε λάθος, ενώ ο Ορελιέν Τσουαμενί είπε ότι ο Αργεντινός του είπε ότι δεν αποκάλεσε τον Βινίσιους «μαϊμού», αλλά του έκανε ένα ομοφοβικό σχόλιο.«Είναι εξίσου σοβαρό επειδή είναι ομοφοβικές προσβολές. Έχω δει επίσης τις εικόνες από την κερκίδα της Μπενφίκα κατά τη διάρκεια του αγώνα και νομίζω ότι είναι λυπηρό να το βλέπεις αυτό σε ένα γήπεδο», δήλωσε ο Κουρτουά στους δημοσιογράφους την Τρίτη, αναφερόμενος σε οπαδούς που έκαναν χειρονομίες μαϊμούς.«Μπορεί να σου αρέσει ένας παίκτης ή όχι, αλλά το να κάνεις αυτές τις χειρονομίες είναι ντροπή. Δεν έχω δει αν έχουν πει κάτι για το ότι θα τιμωρήσουν τους οπαδούς τους που έκαναν αυτές τις χειρονομίες μαϊμούς. Αλλά με όλα όσα έχουν συμβεί, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει καλά. Νομίζω ότι ο ρατσισμός, η ομοφοβία - όλα αυτά τα πράγματα - απλά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε και η προσβολή είναι εξίσου σοβαρή».Ο Κουρτουά ήταν επίσης απογοητευμένος που ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοζέ Μουρίνιο, είπε ότι οι οπαδοί προκλήθηκαν από τον πανηγυρισμό του Βινίσιους στο γκολ.«Ο Βίνι δεν έκανε τίποτα κακό. Πανηγύρισε με τον τρόπο που πολλοί αντίπαλοι έχουν πανηγυρίσει εναντίον μας», είπε ο Κουρτουά.«Τελικά πρέπει να προχωρήσουμε και να το αφήσουμε έτσι». Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε μια φερόμενη πράξη ρατσισμού με έναν πανηγυρισμό», πρόσθεσε.«Τελικά, το πρόβλημα είναι ότι, εκείνη τη στιγμή, ήταν ο Βινίσιους που αποφάσισε ότι θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Αν ο Βίνι είχε πει όχι, ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, τότε νομίζω ότι ως ομάδα θα είχαμε πάρει θέση εκεί», πρόσθεσε ο Κουρτουά.«Έπειτα, προφανώς, τα άλλα πράγματα που συνέβησαν στις κερκίδες, για μένα, είναι λόγοι για να σταματήσει ένας αγώνας και να αποβληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αν συμβεί ακριβώς μπροστά σε κάποιον που βρίσκεται δύο μέτρα μακριά - έναν φύλακα ασφαλείας του σταδίου της Μπενφίκα - τότε αυτό το άτομο πρέπει να δράσει και να καλέσει τις αρχές. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και νομίζω ότι ως κοινωνία πρέπει επίσης να σταματήσουμε να είμαστε τόσο ανόητοι».Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, δήλωσε επίσης σήμερα ότι ο Βινίσιους είχε δείξει «μεγάλη γενναιότητα και χαρακτήρα» μετά την φερόμενη προσβολή που του έγινε.

«Όποιος βρισκόταν στη θέση του, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε. Πάντα ανταποκρινόταν με θάρρος, δείχνοντας μια τεράστια προσωπικότητα και πολύ χαρακτήρα... Είναι μαχητής», είπε ο Αρμπελόα.



«Είναι πολύ καλά στην υγεία του, πρόθυμος και έχει κίνητρο για τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι ένας παίκτης που αλλάζει τα δεδομένα. Είναι ηγέτης και τον χρειαζόμαστε να επιστρέψει για να διασκεδάσει αύριο, ώστε να έχει έναν σπουδαίο αγώνα», συμπλήρωσε.

