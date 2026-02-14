Τεράστιο διπλό της ΑΕΚ 88-71 τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Ο Ταϊρί έριξε τη διαφορά στο καλάθι για το 35-37, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.Ο Μέλβιν με γκολ φάουλ έκανε το 41-39 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.Μπάρτλεϊ και Γκρέι ανάγκασαν τον Ζντοβτς να καλέσει timeout στα μέσα της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 44-48.Ο Κόνιαρης με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 50-49, ενώ ο Μπάρτλεϊ απάντησε για τρεις για να γράψει το 53-57 στο 27'.Ο παίκτης της ΑΕΚ το έβλεπε σαν βαρέλι στην τρίτη περίοδο και έδωσε αέρα 7 πόντων στην Ένωση για το 55-62.Ο Ταϊρί μείωσε σε 59-62 και έφτασε τους 15 πόντους. Η ΑΕΚ πάτησε το γκάζι στη συνέχεια και έλεγξε απόλυτα το ματς.Ο Μπράουν κάρφωσε και έκανε το 65-80 καθαρίζοντας το ματς και τη μεγάλη νίκη της Ένωσης.Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88