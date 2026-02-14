Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τεράστιο διπλό της ΑΕΚ 88-71 τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Σπουδαίο ματς για την Ένωση, φοβερή η «Αμερικανική παροικία» με τους Νάναλι, Μπράουν, Μπάρτλεϊ και Γκρέι να πετυχαίνουν μαζί 68 πόντους
Το πόδι είναι μόνιμα στο γκάζι για την ΑΕΚ. Η ασταμάτητη Βασίλισσα πέρασε και από το Παλατάκι, αφού...καθάρισε τον ΠΑΟΚ με 88-71.
Με αυτή τη νίκη πήρε προβάδισμα για την τρίτη θέση, αφού πήγε στο 14-4 για να ρίξει τους ηττημένους στο 12-5. Στις 12 σερί νίκες έφτασε η Ένωση.
Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, ο Μπάρτλεϊ είχε 17 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 14 και ο Μπράουν τελείωσε με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Η Ένωση έπαιξε χωρίς τους Φλιώνη, Κατσίβελη και Κουζμίνσκας, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε εκτός τον Πατ Μπέβερλι.
Την Κυριακή υπάρχει ντέρμπι Δικεφάλων και στο ποδόσφαιρο, αφού το σύνολο του Λουτσέσκου υποδέχεται την ομάδα του Νίκολιτς στην Τούμπα.
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Το ματς
Λεκαβίτσιους και Ταϊρί ξεκίνησαν εξαιρετικά την αναμέτρηση έχοντας από πέντε πόντους από νωρίς για το 7-7.
Ο Λεκαβίτσιους συνέχισε να βρίσκει στόχο κάνοντας το 11- 13 στα μέσα της πρώτης περιόδου.
Με το καλάθι του Μουρ ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά για το 15-13. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 21-14 για τους γηπεδούχους.
Ο Νάναλι με σπάσιμο μέσης και εντυπωσιακή κίνηση μείωσε σε 21-18 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου.
Ο Νάναλι δεν σταμάτησε εκεί και έδωσε προβάδισμα στη Βασίλισσα για το 21-23 με τρίποντο μετά από ασιστ του Λεκαβίτσιους.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88
www.gazzetta.gr
