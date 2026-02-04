Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: «Λύγισε» στο φινάλε

Προηγήθηκε ακόμα και με διψήφια διαφορά η ομάδα του Παπανικολόπουλου, αλλά δεν άντεξε στην τέταρτη περίοδο – Στο 0-3 η Καρδίτσα στη φάση των «16» του BCL