Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: «Λύγισε» στο φινάλε
Προηγήθηκε ακόμα και με διψήφια διαφορά η ομάδα του Παπανικολόπουλου, αλλά δεν άντεξε στην τέταρτη περίοδο – Στο 0-3 η Καρδίτσα στη φάση των «16» του BCL
Η Καρδίτσα έχασε τη διάρκεια της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και ηττήθηκε με 84-80 από την Άλμπα στο Βερολίνο, μένοντας χωρίς νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Β' ομίλου στη φάση των «16» του Basketball Champions League. Στο 2-1 βελτίωσαν το ρεκόρ τους οι Γερμανοί.
Η Καρδίτσα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με διψήφιες διαφορές και έλεγξε τον ρυθμό μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο όμως, η ελληνική ομάδα είδε την Άλμπα να ανακάμπτει, να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα και να σημειώνει την ανατροπή στο 39΄, εκμεταλλευόμενη τα λάθη και την αστοχία των φιλοξενούμενων.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε εξαιρετική εικόνα για μεγάλο μέρος του αγώνα, έχοντας τον Μπράντον Τζέφερσον σε τρομερή μέρα με 23 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Νόα Χόρχλερ πρόσθεσε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Από την πλευρά της Άλμπα, ξεχώρισαν οι Τζακ Καγίλ με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Τζάστιν Μπιν με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 40-43, 57-64, 84-80
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσουέκα, Πέσιτς, Σάντσεθ
