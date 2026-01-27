Η απώλεια των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ένωσε τον αθλητικό κόσμο της Ελλάδας

View this post on Instagram A post shared by PAOK FC (@paok_fc)

Συλλυπητήρια για την τραγωδία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ



Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για https://t.co/oq2jCRy4Zw #rip pic.twitter.com/DhD2QB46GS — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) January 27, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Gkalis (@nick_galis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maroussi Basketball Club (@maroussibc)

Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας.Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.Ιβάν Σαββίδης»«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ βυθίζεται στο πένθος μετά την τραγική είδηση του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους της ομάδας μας, κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους στη Γαλλία για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ.Επτά μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, άνθρωποι που ταξίδεψαν με μοναδικό σκοπό την αγάπη και την αφοσίωσή τους στον Δικέφαλο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ κοντά μας.Η απώλειά τους προκαλεί ανείπωτη οδύνη και αφήνει ένα βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα σε ολόκληρο τον Σύλλογο.Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τον αβάσταχτο πόνο του και στέκεται με σεβασμό και συγκλονισμό δίπλα στις οικογένειες, τους οικείους και όλους όσους πενθούν αυτή την αδιανόητη απώλεια.Η μνήμη των επτά φίλων μας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ.Για ακόμα μία φορά, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ δηλώνεται με αίμα. Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για να παρακολουθήσουν τα τέσσερα ιερά γράμματα, τον ΠΑΟΚ, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα της αφοσίωσής τους.Ο Σύλλογος θα σταθεί με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και όσο χρειαστεί, δίπλα στις οικογένειες και στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.» - Αλκιβιάδης Ησαϊάδης, Πρόεδρος Α.Σ. ΠΑΟΚ«Είμαστε συγκλονισμένοι και παρακολουθούμε με αγωνία και βαθιά οδύνη τα τραγικά νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε, για μία ακόμη φορά, την οικογένεια του ΠΑΟΚ.Αναμένοντας την επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες της ασύλληπτης αυτής τραγωδίας, θρηνούμε τον αδόκητο χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για ένα ακόμη παιχνίδι, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα.Παράλληλα, συμμεριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία όλων όσοι έχασαν ή ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές.Τέλης Μυστακίδης».«Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».«Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του Π.Α.Ο.Κ. σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει...»«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε. SUPER 3».«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση».«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.Φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν άδικα τη ζωή τους, ταξιδεύοντας για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους.Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.Για την ΠΑΕ ΑΕΚΜάριος Ηλιόπουλος»«H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους τους. Προσευχόμαστε για τους τραυματίες».«Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Τι άλλο να πεις για τέτοια τραγωδία; Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».«Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».«Τι να πεις και τι να γράψεις αυτές τις στιγμές. Μόνο σιωπή. H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ και η προσευχή μας για τους τραυματίες».«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής στη μνήμη των νεκρών φιλάθλων, κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο «Groupama Stadium».«Η Παρτίζαν θρηνεί βαθιά την τραγωδία στην οποία οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με όλη την ελληνική μαύρη και λευκή οικογένεια».«Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγική απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που πενθεί έναν αδιανόητο χαμό. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους».Ο ΟΦΗ από την πλευρά του αναφέρει: «Τα λόγια στερεύουν. Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί. Όλοι πενθούμε μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στέκεται με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο, με μοναδικό σκοπό να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα».«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τραγωδία που έπληξε την οικογένεια του ΠΑΟΚ, με την τραγική απώλεια των φιλάθλων του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους».«Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί! Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτός ο πόνος δεν έχει επιστροφή…».«Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που τόσο αδόκητα έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η σκέψη μας είναι μαζί τους...».«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια, στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ όπως και στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ποδοσφαιρική οικογένεια της ΑΕΛ, γνωρίζει όσο ελάχιστες στην Ελλάδα τι σημαίνει θρήνος και πόνος από έναν αναπάντεχο και άδικο χαμό. Τα συναισθήματα μας αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες, ας συνοδεύουν τις οικογένειες των αδικοχαμένων ανθρώπων ως ελάχιστος φόρος τιμής στο πένθος τους».«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και την οδύνη της για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τέτοιες ώρες τα λόγια στερεύουν. Τα συλλυπητήρια μας στους συγγενείς, τους οικείους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».«Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ».«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σύσσωμη η Ολομέλεια της ΕΟΕ στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται ξανά από μια ανείπωτη απώλεια».«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».«Η τραγωδία με των απώλεια των συνανθρώπων μας, που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, συγκλονίζει την ποδοσφαιρική κοινότητα και προκαλεί βαθιά οδύνη σε όλους μας.Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον ΠΑΟΚ»«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εκφράζει την οδύνη της για το τραγικό δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο εφτά ανθρώπων που ταξίδευαν για να χαρούν ένα αθλητικό γεγονός στηρίζοντας την ομάδα τους. Οι σκέψεις μας είναι με τους δικούς τους ανθρώπους, στους οποίους απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμης τους, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αναμετρήσεις της ερχόμενης αγωνιστικής των διοργανώσεων της ΕΟΚ».«Η οικογένεια της Stoiximan Greek Basketball League, με οδύνη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Οι ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».«H Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.Η ΟΧΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αυτού του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα!Ως ελάχιστος φόρος τιμής και συμπαράστασης στο πένθος, η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα ΑΕΚ- ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος για αύριο στο ΚΓ Καματερού για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.Αετόπουλα καλό ταξίδι στους αιώνιους ουρανούς».«Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και η Πρόεδρος, Σοφία Σακοράφα, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ».«Η Ε.Ο.ΠΕ. και σύσσωμη η οικογένεια της ελληνικής πετοσφαίρισης εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του Π.Α.Ο.Κ., οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Λιόν.Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, που βιώνουν ανείπωτο πόνο από αυτή την άδικη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ο χώρος του ελληνικού αθλητισμού και της πετοσφαίρισης είναι συγκλονισμένος.Σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο. Υπάρχει μόνο σιωπή, σεβασμός και ειλικρινής συμπαράσταση.Η ΕΟΠΕ εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται δύναμη και κουράγιο στους οικείους τους.Τα συλλυπητήρια τους εκφράζουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Καραπέτσος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ..Παράλληλα, η Ε.Ο.ΠΕ. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας, την ώρα που εργάζονταν για το μεροκάματό τους».«Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από τα ταξίδια για την ομάδα σου. Τα λόγια περισσεύουν, οι στιγμές είναι ανατριχιαστικές, γεμάτες πόνο, γεμάτες δάκρυα... Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ... Οι σκέψεις μας, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων...».«Η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον τραγικό χαμό των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην περιοχή Timiș της Ρουμανίας, ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία.Η είδηση αυτού του τόσο απροσδόκητου και επώδυνου συμβάντος σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Οι σκέψεις και η καρδιά μας βρίσκονται κοντά στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ καθώς και στους τραυματίες που νοσηλεύονται.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».«Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγική απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, στους τραυματίες, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ που βιώνει αυτή τη βαριά απώλεια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.Η διοίκηση και ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος Γιώργος Πρασσάς, το ποδοσφαιρικό τμήμα και σύσσωμη η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στον σύλλογο του ΠΑΟΚ.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη στη Ρουμανία.Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους και ευχές για καλή ανάρρωση στους τραυματίες».