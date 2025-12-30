Συνεργάτης του kickboxer Γιάννη Τσουκαλά περιγράφει την άγρια επίθεση στη Σερβία: Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα

Γιάννης Τσουκαλάς μετά από μια μεγάλη νίκη του μέσα στη . Ο συναθλητής του Παύλος Κοχλιαρίδης που βρισκόταν στη γωνία του Τσουκαλά, περιέγραψε τις σκηνές χάους που ακολούθησαν λίγο αφότου ο Έλληνας μαχητής έβγαλε νοκ-άουτ τον Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά.



Από βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνονται δεκάδες άτομα να εισβάλλουν μέσα στο ρινγκ και να επιτίθενται





Ο Παύλος Κοχλιαρίδης ένας από τους πιο έμπειρους μαχητές της χώρας και προπονητής στον ΠΑΟΚ περιέγραψε στο





στον Τσουκαλά και στην ομάδα του, στον αγώνα που έγινε στην πόλη Νόβι Πάζαρ στη Σερβία. Μάλιστα ο άνδρας που φαίνεται στα βίντεο να γρονθοκοπεί εν ψυχρώ τον Έλληνα αθλητή είναι ο αδερφός του Βαχίντ Κιτσάρα.Ο Παύλος Κοχλιαρίδης ένας από τους πιο έμπειρους μαχητές της χώρας και προπονητής στον ΠΑΟΚ περιέγραψε στο Fightsports.gr τα όσα τρομακτικά συνέβησαν στην Σερβία μετά από τη νίκη του Τσουκαλά. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα μετά από το πανδαιμόνιο που επικράτησε στο ρινγκ, ενώ συγκλονίζει η αποκάλυψη πως κάποιος εκ των εμπλεκομένων κρατούσε μαχαίρι την ώρα του σοκαριστικού επεισοδίου.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Κοχλιαρίδη:



«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.



Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.



Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά… Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».





Το χρονικό του χάους στη Σερβία με τον Τσουκαλά



Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.



Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθεί γενική σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.







Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα.




