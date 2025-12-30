Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Εισβολή και ξύλο στο ρινγκ: Επίθεση στον Kickboxer Γιάννη Τσουκαλά μετά το νοκ άουτ στη Σερβία, δείτε βίντεο
Εισβολή και ξύλο στο ρινγκ: Επίθεση στον Kickboxer Γιάννη Τσουκαλά μετά το νοκ άουτ στη Σερβία, δείτε βίντεο
Νίκη του Έλληνα αθλητή με KO επί του Σέρβου αντιπάλου του και επίθεση δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα – Ο Τσουκαλάς μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όταν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Έλληνα αθλητή Γιάννης Τσουκαλάς και τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Τσουκαλά, στην πόλη Νόβι Πάζαρ.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.
Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθεί γενική σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.
Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθεί γενική σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα