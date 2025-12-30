Εισβολή και ξύλο στο ρινγκ: Επίθεση στον Kickboxer Γιάννη Τσουκαλά μετά το νοκ άουτ στη Σερβία, δείτε βίντεο

Νίκη του Έλληνα αθλητή με KO επί του Σέρβου αντιπάλου του και επίθεση δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα – Ο Τσουκαλάς μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο