Σερένα Γουίλιαμς: Εντυπωσιακή φωτογράφιση για περιοδικό μετά την απώλεια 14 κιλών
Σερένα Γουίλιαμς: Εντυπωσιακή φωτογράφιση για περιοδικό μετά την απώλεια 14 κιλών
Ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου, λέει η σούπερ σταρ του τένις και 23 φορές νικήτρια του Grand Slam
Εκθαμβωτική είναι η Σερένα Γουίλιαμς στη φωτογράφισή της για το περιοδικό Porter μετά την απώλεια 14 κιλών.
Η 44χρονη τενίστρια πόζαρε για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού ενώ από τα πιο εντυπωσιακά καρέ ήταν αυτό με το μαγιό με κοψίματα δίπλα σε πισίνα.
Η επτά φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon επέδειξε την αυτοπεποίθησή της για το σώμα της, τα δυνατά πόδια και τα σμιλεμένα χέρια της.
Η Γουίλιαμς πόζαρε με διάφορα looks συμπεριλαμβανομένου ενός μαύρου, εφαρμοστού φορέματος που τόνιζε τις καμπύλες της. Σε μια άλλη φωτογραφία, ποζάρει με ένα oversized δερμάτινο μπουφάν εμπνευσμένο από τη δεκαετία του '80.
«Είναι μια από τις πιο ισχυρές και επιτυχημένες γυναίκες στον πλανήτη, αλλά ακόμα και η Σερένα Γουίλιαμς έχει στιγμές αμφιβολίας και άγχους, αν και έχει αποφασίσει να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. "Ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου", λέει η σούπερ σταρ του τένις και 23 φορές νικήτρια του Grand Slam. Στη συνέντευξη για το εξώφυλλο του PORTER, μιλάει για τις στρατηγικές επιβίωσης στη δημόσια ζωή, την ανατροφή των κοριτσιών της και τα πολλά συναρπαστικά εγχειρήματα που της προσφέρουν χαρά μετά την αποχώρησή της από τα γήπεδα» προαναγγέλλει το περιοδικό που φιλοξενεί την 44χρονη τενίστρια.
