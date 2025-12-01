Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Πρώτος ο Αναστασόπουλος με 22,49%, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος με 18,84%

Κλείσιμο

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, μετά από μικρή παράταση που δόθηκε. Κατά την σημερινή δεύτερη μέρα των εκλογών ψήφισαν 13.835 δικηγόροι, επί των 24.699 δικηγόρων που έχουν δικαίωμα ψήφου.που θα γίνουν 7 και 8 Δεκεμβρίου θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους οκαι ο. Η διαφορά μεταξύ των δυο μονομάχων είναι της τάξης του 3,65 %.Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματαη σειρά κατάταξης σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης, εκτός των κ.κ. Αναστασόπουλου και Κουτσόλαμπρου, έχει ως εξής:-Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 15,42% (2.067 σταυρούς)-Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 14,59% (1.956)- Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,44% (1.801)-Θωμάς Καμενόπουλος με 7,46% (1.000)-Αντώνης Αντανασιώτης με 4,23% (567)-Θέμης Σοφός με 3,53% (473).«Οι δικηγόροι της Αθήνας κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για αλλαγή. Για αλλαγή σελίδας στον ΔΣΑ, για αλλαγή παραδείγματος στην εκπροσώπηση μας. Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους χιλιάδες συναδέλφους που τίμησαν τους συνδυασμούς και εμένα προσωπικά με την προτίμησή τους, δίνοντάς μας μια ισχυρή πλειοψηφία και μια άνετη πρώτη θέση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξω κάθετι δυνατό για να τιμήσουμε στο έπακρο την εμφατική εμπιστοσύνη τους. Η συμμετοχή αυτή στέλνει, και στην πολιτεία και στην κοινωνία, ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα παρουσίας και πάνω από όλα ενότητας των δικηγόρων, δείχνοντας ότι την επόμενη ημέρα θα είναι αδιάσπαστοι. Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω και τους ανθυποψηφίους μου, γιατί νομίζω ότι καταφέραμε να αντιπαρατεθούμε με μετριοπάθεια και καταλλαγή, διδάσκοντας πολιτικό πολιτισμό. Και να τους συγχαρώ για τον αγώνα τους, διαβεβαιώνοντας τους ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία τους και στην ομοψυχία στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Έγινε το πρώτο βήμα, μένει ένα ακόμη. Καλώ όλες και όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν μαζικά και στις κάλπες της επόμενης Κυριακής. Και τους καλώ να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, επιλέγοντας όχι μόνο εμένα προσωπικά ως πρόεδρο, αλλά το πρόγραμμα που έχουμε προτάξει. Με αυτό κατήλθα στις αρχαιρεσίες, αυτό θα εφαρμόσω στην πράξη. Μακριά από τεχνητές διαιρέσεις, τους καλώ να με στηρίξουν για να βάλουμε όλοι μαζί τη δικηγορία όχι στην επόμενη τετραετία, αλλά στην επόμενη δεκαετία. Δεν περισσεύει κανείς και δεν θα μείνει πίσω κανείς. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε και που αξίζουμε, για τη δικηγορία που έχει ανάγκη ο τόπος και ο πολίτης».«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Με τη δύναμή σας περάσαμε στον τελικό γύρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί και πρέπει να είναι ζωντανός, διεκδικητικός και ουσιαστικός.Η συμμετοχή σας απέδειξε ότι υπάρχει θέληση για έναν Σύλλογο πραγματικά ανεξάρτητο, που στέκεται δίπλα στους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη, μακριά από εξουσίες και κομματικές εξαρτήσεις. Δώσαμε έναν αγώνα χωρίς υψηλές δαπάνες, χωρίς αφίσες, μαζικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στα κινητά· έναν αγώνα που οι δικηγόροι επιδοκίμασαν. Αυτό το ήθος μας χαρακτήρισε και θα μας χαρακτηρίζει σε κάθε μας βήμα.Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίζουμε απλώς· επιλέγουμε το μέλλον του Συλλόγου μας. Επιλέγουμε έναν ΔΣΑ που εξελίσσεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του και παραμένει ανεξάρτητος, δυναμικός και παρεμβατικός απέναντι στις προκλήσεις.Η απόφαση είναι στα χέρια όλων μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τον ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πρωταγωνιστή. Για το παρόν. Για το μέλλον. Για όλους».Επόμενος σταθμός, ο δεύτερος γύρος των εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου, που θα αναδειχθεί και ο πρόεδρος της επόμενης τετραετίας στον ΔΣΑ.Προ τετραετίας, το 200,1 στον α΄ γύρο των εκλογών από τους 23.397 δικηγόρους που είχαν δικαίωμα ψήφου ψήφισαν 12.788 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 54,66%. Δηλαδή, φέτος υπάρχει μια μικρή αύξηση συμμετοχής των Αθηναίων δικηγόρων στο α΄ γύρο. Να σημειωθεί όμως ότι φέτος είχαν δικαίωμα ψήφου 1.297 επιπλέον δικηγόροι.Ως υποψήφιοι πρόεδροι χωρίς συνδυασμό κατήλθαν φέτος στις εκλογές του ΔΣΑ οι Δημήτρης Αναστασόπουλος, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Μιχάλης Καλαντζόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Εκτός από τον τελευταίο οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατέβασαν και συνδυασμούς χωρίς υποψήφιους προέδρους.Ακόμη, συμμετείχαν στις εκλογές των Αθηναίων δικηγόρων ως υποψήφιοι πρόεδροι με συνδυασμό οι Θέμης Σοφός («Εργατικοί»), Θωμάς Καμενόπουλος («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ»), ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης («Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή»), Αντώνης Αντανασιώτης («Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων») και Ιωάννης Δεληγεώργης («#Διέξοδος»).