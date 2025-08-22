bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Σερένα Γουίλιαμς: Η εντυπωσιακή απώλεια βάρους και το φάρμακο που πήρε
Η τενίστρια αποκάλυψε ότι άρχισε να παλεύει με το βάρος της μετά τη γέννηση της κόρης της, Alexis Olympia, τον Σεπτέμβριο του 2017
Την εντυπωσιακή «μεταμόρφωσή» της μετά τα 14 κιλά που έχασε με τη βοήθεια φαρμάκου για το αδυνάτισμα επέδειξε η Σερένα Γουίλιαμς με φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram.
H 43χρονη τενίστρια φόρεσε ένα κίτρινο ολόσωμο μαγιό και πόζαρε σε παραλία γράφοντας «melanin mellow-yellow ⚠️» στη λεζάντα της ανάρτησής της
«Είσαι υπέροχη🔥», «τι σώμα 🔥❤️» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την ανανεωμένη σιλουέτα της Σερένα Γουίλιαμς.
Η ίδια δήλωσε στο People ότι «νιώθω υπέροχα, νιώθω πραγματικά καλά και υγιής. Νιώθω ελαφριά σωματικά και ψυχικά» αφού έχασε τα 14 κιλά με τη βοήθεια φαρμάκου
Η πρώην επαγγελματίας τενίστρια αποκάλυψε ότι άρχισε να παλεύει με το βάρος της μετά τη γέννηση της κόρης της, Alexis Olympia, τον Σεπτέμβριο του 2017. «Ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω στο βάρος που ήθελα, ό,τι και αν έκανα, ό,τι και αν προπονούμουν. Ήταν τρελό, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν είχα βρεθεί σε τέτοια θέση, όπου δούλευα τόσο σκληρά, έτρωγα τόσο υγιεινά και δεν μπορούσα ποτέ να φτάσω εκεί που έπρεπε. Ήταν πολύ απογοητευτικό να κάνω πάντα τα ίδια πράγματα και να μην μπορώ να αλλάξω το νούμερο στη ζυγαριά ή την εμφάνιση του σώματός μου» είπε η 43χρονη τενίστρια.
Σύμφωνα με την ίδια, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα βάρους μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης της, Adira River, τον Αύγουστο του 2023. Όπως περιέγραψε, αν και κατάφερε να χάσει «ένα τόνο» από το βάρος της εγκυμοσύνης σε μόλις δύο εβδομάδες, αλλά μετά «δεν έχασε ούτε ένα κιλό. «Σκέφτηκα: "Θεέ μου, δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ να επιστρέψω εκεί που πρέπει να είμαι"».
Μετά από έρευνα η ίδια είπε ότι κατέληξε στο φάρμακο Zepbound κάνοντας εβδομαδιαίες ενέσεις περίπου έξι μήνες μετά τη γέννηση της Adira, όταν σταμάτησε το θηλασμό στις αρχές του 2024: «Έχασα πάνω από 14 κιλά χρησιμοποιώντας το GLP-1 και ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη με αυτή την απώλεια βάρους».
