Καρέτσας: «Η καρδιά μου επέλεξε την Ελλάδα - Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»

«Λατρεύω να δίνω ασίστ. Κάνεις τους συμπαίκτες σου καλύτερους. Αλλά και το γκολ… τίποτα δεν συγκρίνεται».«Από τότε που μπορούσα να περπατήσω, είχα την μπάλα στα πόδια μου. Και ο πατέρας μου ενθάρρυνε τη ντρίμπλα — ήξερε ότι αυτοί είναι οι πιο ξεχωριστοί παίκτες».«Πολλοί προπονητές μου έλεγαν να σταματήσω να ντριμπλάρω. Ο πατέρας μου είπε: “Ποτέ μην σταματήσεις”. Και δεν σταμάτησα. «Αν δεν σου βγει τρεις φορές, αλλά την τέταρτη σκοράρει η ομάδα, κανείς δεν θα θυμάται τις προηγούμενες. «Υπάρχει πολύ... ρομποτικό ποδόσφαιρο σήμερα. Δεν αντέχω να το βλέπω. Πρέπει να είσαι δημιουργικός. Αυτό είναι το ωραίο».