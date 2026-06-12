ΣΕΒ: Οι αλλαγές προσώπων που φέρνουν οι εκλογές της 16ης Ιουνίου

Χωρίς αντίπαλο ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος για δεύτερη θητεία στην προεδρία – Η αποχώρηση Βασιλάκη, η αναβάθμιση Ψάλτη και ποιοι δίνουν μάχη για μία θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο