Europa League: Γκολ ζωγραφιά ο Καρέτσας για το 2-0 της Γκενκ επί της Βασιλείας - Τον αποθέωσε η UEFA - Βίντεο
Ο Έλληνας άσος πέτυχε το γκολ της αγωνιστικής στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Βασιλεία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τρέλανε και πάλι τους φίλους της Γκενκ με το απίστευτο γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στους Ελβετούς για το Europa League.
Ο 17χρονος Έλληνας άσος πήρε την μπάλα στη γραμμή του πλαγίου μεταξύ μεσσίας γραμμής και μεγάλης περιοχής της Βασιλείας, έκανε κάποια μέτρα και βλέποντας το αντίπαλο μπακ να κάνει πίσω βήματα, άλλαξε ταχύτητα, τον άδειασε με προσποίηση και από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής μ' ένα απίστευτο σουτ έστειλε την μπάλα συστημένη στο παραθυράκι των φιλοξενούμενων διαμορφώνοντας το 2-0 στο 45'+2'.
Το γκολ δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA που έγραψε στα social media: «Ο 18χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θυμηθείτε το όνομά του».
Δείτε το βίντεο και απολαύστε:
18-year-old Konstantinos Karetsas 🇬🇷— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025
Remember the name 😮💨#UEL pic.twitter.com/rm9t7JKguL
