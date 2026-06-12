Axios: Τα ψιλά γράμματα της «Συμφωνίας Ισλαμαμπάντ» που ετοιμάζονται να υπογράψουν Τραμπ και Ιράν

Τι προβλέπει το προκαταρκτικό μνημόνιο ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, τα πυρηνικά της Τεχεράνης και τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια - Ο Τραμπ ανακοινώνει το «τέλος του πολέμου» με το Ιράν – «Τίποτα οριστικό» διαμηνύει η Τεχεράνη