ΕΚΤ: Η νέα αύξηση επιτοκίων «φουσκώνει» τα δάνεια – Μικρή η επίδραση στις καταθέσεις
ΕΚΤ: Η νέα αύξηση επιτοκίων «φουσκώνει» τα δάνεια – Μικρή η επίδραση στις καταθέσεις
Η τάση του Euribor όχι απλώς προϊδέασε για το πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ, αλλά όπως καταγράφεται ήδη, το Euribor τριμήνου καταγράφει την προσδοκία για μια ακόμη αύξηση, η οποία θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,50%
Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων μετά το 2023 από την ΕΚΤ αποτελεί γεγονός, όπως γεγονός αποτελεί και η επίδραση που θα έχει η αύξηση αυτή σε ότι αφορά τα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις η επίδραση εκτιμάται πως θα ελάχιστη αν και πρέπει να σημειωθεί πως σε νέα χρήματα πλέον οι τράπεζες προσφέρουν αποδόσεις.
Η τάση του Euribor όχι απλώς προϊδέασε για το πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ, αλλά όπως καταγράφεται ήδη, το Euribor τριμήνου καταγράφει την προσδοκία για μια ακόμη αύξηση, η οποία θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,50%. Η επίδραση μιας αύξησης επιτοκίων της ΕΚΤ δεν είναι ίδια για όλους τους δανειολήπτες.
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Η τάση του Euribor όχι απλώς προϊδέασε για το πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ, αλλά όπως καταγράφεται ήδη, το Euribor τριμήνου καταγράφει την προσδοκία για μια ακόμη αύξηση, η οποία θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,50%. Η επίδραση μιας αύξησης επιτοκίων της ΕΚΤ δεν είναι ίδια για όλους τους δανειολήπτες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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