ΕΚΤ: Η νέα αύξηση επιτοκίων «φουσκώνει» τα δάνεια – Μικρή η επίδραση στις καταθέσεις
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ΕΚΤ: Η νέα αύξηση επιτοκίων «φουσκώνει» τα δάνεια – Μικρή η επίδραση στις καταθέσεις

Η τάση του Euribor όχι απλώς προϊδέασε για το πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ, αλλά όπως καταγράφεται ήδη, το Euribor τριμήνου καταγράφει την προσδοκία για μια ακόμη αύξηση, η οποία θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,50%

ΕΚΤ: Η νέα αύξηση επιτοκίων «φουσκώνει» τα δάνεια – Μικρή η επίδραση στις καταθέσεις
Ειρήνη Σακελλάρη
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Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων μετά το 2023 από την ΕΚΤ αποτελεί γεγονός, όπως γεγονός αποτελεί και η επίδραση που θα έχει η αύξηση αυτή σε ότι αφορά τα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις η επίδραση εκτιμάται πως θα ελάχιστη αν και πρέπει να σημειωθεί πως σε νέα χρήματα πλέον οι τράπεζες προσφέρουν αποδόσεις.

Η τάση του Euribor όχι απλώς προϊδέασε για το πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ, αλλά όπως καταγράφεται ήδη, το Euribor τριμήνου καταγράφει την προσδοκία για μια ακόμη αύξηση, η οποία θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,50%. Η επίδραση μιας αύξησης επιτοκίων της ΕΚΤ δεν είναι ίδια για όλους τους δανειολήπτες.

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Ειρήνη Σακελλάρη
3 ΣΧΟΛΙΑ

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