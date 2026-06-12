ΕΚΤ: Η νέα αύξηση επιτοκίων «φουσκώνει» τα δάνεια – Μικρή η επίδραση στις καταθέσεις

Η τάση του Euribor όχι απλώς προϊδέασε για το πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ, αλλά όπως καταγράφεται ήδη, το Euribor τριμήνου καταγράφει την προσδοκία για μια ακόμη αύξηση, η οποία θα οδηγήσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,50%