Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Παρασκευής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό