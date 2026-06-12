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Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Παρασκευής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Παρασκευής (12/6), με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία, οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλεω έως λίγο μετά τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από το Ίλιον και φτάνει έως λίγο πριν το Αιγάλεω.
Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου η αυξημένη ροή των οχημάτων δυσχεραίνει τις μετακινήσεις των οδηγών. Την ίδια ώρα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Αρδηττού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.
Οι οδηγοί που κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κατά τις πρωινές ώρες.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου η αυξημένη ροή των οχημάτων δυσχεραίνει τις μετακινήσεις των οδηγών. Την ίδια ώρα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Αρδηττού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.
Δείτε live την κίνηση
Οι οδηγοί που κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κατά τις πρωινές ώρες.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 12, 2026
25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/ABzrfoP7y5
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