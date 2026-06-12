Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Παρασκευής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό

Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Παρασκευής (12/6), με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία, οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλεω έως λίγο μετά τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από το Ίλιον και φτάνει έως λίγο πριν το Αιγάλεω.

Live η κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό



Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου η αυξημένη ροή των οχημάτων δυσχεραίνει τις μετακινήσεις των οδηγών. Την ίδια ώρα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με την οδό Αρδηττού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.

Δείτε live την κίνηση 



Οι οδηγοί που κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κατά τις πρωινές ώρες.


Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης