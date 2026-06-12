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Κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια, κεραυνούς, χαλάζι σήμερα, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια, κεραυνούς, χαλάζι σήμερα, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες – Βελτίωση από την Κυριακή και επιστροφή στο καλοκαίρι από τη νέα εβδομάδα
Ένα γρήγορο αλλά αρκετά δυναμικό πέρασμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές, οι ισχυρές καταιγίδες, τα μπουρίνια, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και, κατά διαστήματα, ισχυρές καταιγίδες.
Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για έντονα φαινόμενα βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια και στις Σποράδες τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο, αλλά και στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς.
Στην Αττική, μετά το μεσημέρι, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός, με βροχές και καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο το πρωί η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Εύβοια, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες, όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λίγα φαινόμενα θα σημειωθούν και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, τα οποία σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς.
Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές, οι ισχυρές καταιγίδες, τα μπουρίνια, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και, κατά διαστήματα, ισχυρές καταιγίδες.
Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για έντονα φαινόμενα βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια και στις Σποράδες τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο, αλλά και στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς.
Στην Αττική, μετά το μεσημέρι, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός, με βροχές και καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο το πρωί η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Εύβοια, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες, όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λίγα φαινόμενα θα σημειωθούν και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, τα οποία σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς.
Από τη νέα εβδομάδα επιστρέφουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες.
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