Κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια, κεραυνούς, χαλάζι σήμερα, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες – Βελτίωση από την Κυριακή και επιστροφή στο καλοκαίρι από τη νέα εβδομάδα