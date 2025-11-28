Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ για το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Γκενκ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ για το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη

Μετά την UEFA και την ανάρτηση με τη φράση «Κρατήστε το όνομα», η Γκενκ πανηγύρισε το γκολ με μία ιδιαίτερη φωτογραφία

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της Γκενκ για το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη
Μετά από μία ιδιαίτερη περίοδο αφλογιστίας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο και μετά τις εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδος, εντυπωσιάζει ξανά με τη φανέλα της Γκενκ.

Ο βελγικός σύλλογος πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στη Βασιλεία, με τον 18χρονο εξτρέμ να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και να υπογράφει το τρίποντο.

Δείτε το βίντεο και απολαύστε:




Πέρα από την UEFA, που έκανε ανάρτηση με τη φράση «Κρατήστε το όνομα», το οποίο χρησιμοποιείται για ταλέντα με λαμπρό μέλλον, η Γκενκ αποφάσισε να πανηγυρίσει το γκολ με μία ιδιαίτερη φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media τον διεθνή μεσοεπιθετικό όταν ήταν ακόμα μικρός σε ηλικία και είχε υπάρξει ball boy σε αγώνα Europa League. Η συγκεκριμένη εικόνα συνοδεύτηκε με μία ακόμα που τον δείχνει στο... σήμερα να πανηγυρίζει το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ και στην ίδια διοργάνωση.



Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σχοινάς στο protothema: Η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν σαν σχολική εκδρομή - Στο διπλανό μου γραφείο ετοίμαζαν το Plan B για μετά το Grexit

Έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου για τον Πάνο Ρούτσι - «Είναι κακό να βγω με έναν φίλο μου για ποτό;»

Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης