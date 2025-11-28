Ο Καρέτσας «τρελαίνει» την UEFA - Τα γκολ και οι μαγικές ενέργειες του 18χρονου που ανάγκασαν την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να... υποκλιθεί - Βίντεο

18-year-old Konstantinos Karetsas 🇬🇷



Remember the name 😮‍💨#UEL pic.twitter.com/rm9t7JKguL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025

💥 El-Abdellaoui on the volley

😮‍💨 Stunning from Karetsas

☄️ Kiteishvili's long-range strike

😳 Rodriguez from the halfway line



Can you choose one? ⚽️#UELGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν ξέρει άπταιστα ελληνικά αλλά μέσα στο γήπεδο... μιλάει όσο κανείς της μπάλας. Το όνομά του έχει αναφερθεί σε λίστα υποψήφιων παικτών της Ρεάλ, της Μπάγερν, της Τσέλσι, της Μίλαν και άλλων κολοσσών της Ευρώπης.Η ισπανικά Marca τον έχει συγκρίνει με τον Λαμίν Γιαμάλ ενώ έχουν ασχοληθεί εκτενώς μαζί του το BBC, το Sky Sports και άλλα διεθνή μέσα.Απασχολεί ΜΜΕ, ομάδες και φυσικά την UEFA που είναι φαν του. Την πρώτη φορά που γράφτηκε η φράση «θυμηθείτε το όνομά του» από την UEFA ήταν τον Μάρτιο του 2025.Ο Καρέτσας σκοράρει κόντρα στη Σκωτία στα play offs του Nations League στο 2ο παιχνίδι του με την Εθνική Ελλάδας. Είναι μόλις 17 και είναι ο νεότερος σκόρερ της!Ο Καρέτσας κάνει ντεμπούτο στις 20 Μαρτίου 2025 κόντρα στη Σκωτία και στις 23 Μαρτίου στη Γλασκώβη είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 3-0!Είναι μόλις 17 και το όνομά του παίζει σε μεγάλα σάιτ δίπλα σ' εκείνο του Γιαμάλ. Ο Καρέτσας που έχει όνειρο να παίξει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ελλάδας είναι από τα μεγάλα όπλα στην προσπάθεια της ομάδας του Γιοβάνοβιτς για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.Ο νεαρός εξτρέμ ξεκινάει μαγικά στην πρεμιέρα των προκριματικών με τη Λευκορωσία. Έχει γκολ και ασίστ στο 5-1 στο Καραϊσκάκη και η UEFA «χτυπάει» ξανά.Ο Καρέτσας σκοράρει μόλις στο 3' και στη συνέχεια βγάζει ασίστ στον Βαγγέλη Παυλίδη. Η UEFA τονίζει με έμφαση ότι είναι μόλις 17 ετών.Η συνέχεια όμως δεν θα είναι καλή για την Καρέτσα και την ομάδα. Το όνειρο για πρόκριση στο Μουντιάλ έσβησε νωρίς και θα πρέπει τα μέλη της ομάδας να περιμένουν το Euro 2028.Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ επέστρεψε στην αγαπημένη του Γκενκ με την οποία έχει πλέον συμβόλαιο έως το 2029 ενώ στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου η αξία του έχει φτάσει τα 23 εκατ. ευρώ.Με τη Γκενκ πέτυχε και το πρώτο του γκολ στα Κύπελλα Ευρώπης. Κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης και η UEFA επέστρεψε...Η UEFA έγραψε πάλι αυτό το «θυμηθείτε το όνομά του» και σίγουρα κανείς πλέον δεν μπορεί στην ποδοσφαιρική Ευρώπη να μην γνωρίζει για το ελληνικό «διαμάντι» του Βελγίου.