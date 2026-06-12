ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ του €1 δισ. – Κάτω από τα €4 η τιμή διάθεσης
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ του €1 δισ. – Κάτω από τα €4 η τιμή διάθεσης
Με την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει το €1 δισ., η αγορά καλείται να απορροφήσει περίπου €250 εκατ., ενώ το υπόλοιπο ποσό έχει ήδη διασφαλιστεί από το Δημόσιο και τη State Grid
Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με τη διοίκηση να βάζει σε τροχιά υλοποίησης την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ που θα ακολουθήσει το μοντέλο της ΑΜΚ της ΔΕΗ και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ έως το 2029.
Η διαδικασία ξεκινά στις 16 Ιουνίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Ιουνίου, ενώ η αγορά έχει ήδη αρχίσει να προεξοφλεί την κίνηση, οδηγώντας τη μετοχή σε άνοδο 28,5% τον τελευταίο ενάμιση μήνα και την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κοντά στο 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιάννης Καράμπελας, το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως τις 18 Ιουνίου, ενώ η εκκαθάριση των συναλλαγών θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 23 Ιουνίου.
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Η διαδικασία ξεκινά στις 16 Ιουνίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Ιουνίου, ενώ η αγορά έχει ήδη αρχίσει να προεξοφλεί την κίνηση, οδηγώντας τη μετοχή σε άνοδο 28,5% τον τελευταίο ενάμιση μήνα και την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κοντά στο 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιάννης Καράμπελας, το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως τις 18 Ιουνίου, ενώ η εκκαθάριση των συναλλαγών θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 23 Ιουνίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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