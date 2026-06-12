ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ του €1 δισ. – Κάτω από τα €4 η τιμή διάθεσης

Με την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει το €1 δισ., η αγορά καλείται να απορροφήσει περίπου €250 εκατ., ενώ το υπόλοιπο ποσό έχει ήδη διασφαλιστεί από το Δημόσιο και τη State Grid