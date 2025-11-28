Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Ιστορική συμφωνία στην La Liga: Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ ανά σεζόν στα τηλεοπτικά δικαιώματα
Η LaLiga ανέβασε την αξία της κατά 6% για την περίοδο 2027-2032, υπογράφοντας συμβόλαιο που φτάνει τα 5,25 δισ. ευρώ με Movistar Plus+ και DAZN
Η LaLiga έκλεισε ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά συμβόλαια της ιστορίας της, εξασφαλίζοντας αύξηση στα έσοδά της και διατηρώντας τη συνεργασία με τους δύο βασικούς παρόχους, Movistar Plus+ και DAZN, για την πενταετία 2027-2032. Ο νέος κύκλος τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τη LaLiga EA Sports θα αποφέρει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ ανά σεζόν, με το συνολικό πακέτο να φτάνει σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «MARCA» τα 5,25 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προηγούμενες συμφωνίες.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στα γραφεία του CSD (Ανώτερο Συμβούλιο Αθλητισμού), όπου άνοιξαν οι οικονομικές προτάσεις. Ο μηχανισμός ελέγχου της LaLiga επέλεξε την πρόταση που εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη απόδοση για τα σωματεία, οδηγώντας σε συμφωνία που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 6% σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο.
Αν συνυπολογιστούν τα 650 εκατ. ευρώ από το πακέτο HORECA, τα 175 εκατ. ευρώ για τη LaLiga Hypermotion και τα 60 εκατ. ευρώ από τα δικαιώματα ελεύθερης μετάδοσης και τα highlights, η συνολική αξία υπερβαίνει τα 6,135 δισ. ευρώ, σημειώνοντας συνολική αύξηση 9% (με όλα τα έσοδα). Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, ειδικά σε μια περίοδο όπου πολλές εθνικές λίγκες βλέπουν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα να μειώνονται, εξαιτίας και του νέου, διευρυμένου φορμάτ του Champions League που απορροφά μεγάλο μέρος της προσοχής των παρόχων.
Πώς μοιράζονται τα παιχνίδια
Το μοντέλο μετάδοσης παραμένει ίδιο καθώς πέντε παιχνίδια σε κάθε αγωνιστική θα μεταδίδει η Movistar Plus+ και άλλα πέντε η DAZN.
Η ιδιαιτερότητα της προηγούμενης συμφωνίας -η αποκλειστικότητα τριών πλήρων αγωνιστικών για τη Movistar- καταργείται. Πλέον, οι δύο πάροχοι θα μοιράζονται σε απόλυτη ισορροπία το πρόγραμμα.
Η Movistar ενισχύεται περαιτέρω, καθώς μία εβδομάδα νωρίτερα είχε εξασφαλίσει και τα δικαιώματα του Champions League, Europa League και Conference League.
Η απόφαση ψηφίστηκε από τη ρυθμιστική αρχή τηλεόρασης, η οποία περιλαμβάνει τις Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Οσασούνα . Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία εχέγγυο σταθερότητας και προβολής. Η Ρεάλ Μαδρίτης ψήφισε κατά επαναλαμβάνοντας τις γνωστές αντιρρήσεις της για το μοντέλο κατανομής. Οι υπόλοιπες ψήφοι ήταν υπέρ.
Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετική είδηση», επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων, η αύξηση των εσόδων κατά πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο αποτελεί τεράστιο επίτευγμα:
«Σε μια στιγμή που πολλές λίγκες χάνουν αξία, το ότι η LaLiga συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδά της και να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ δείχνει τη δύναμη του προϊόντος και την εμπιστοσύνη των παρόχων», ανέφερε.
Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετική είδηση», επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων, η αύξηση των εσόδων κατά πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο αποτελεί τεράστιο επίτευγμα:
«Σε μια στιγμή που πολλές λίγκες χάνουν αξία, το ότι η LaLiga συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδά της και να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ δείχνει τη δύναμη του προϊόντος και την εμπιστοσύνη των παρόχων», ανέφερε.
