Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί διάσημοι έχουν μιλήσει ανοιχτά για σχέσεις στις οποίες και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι δεν θέλουν αποκλειστικότητα. Άλλοι εξηγούν ότι αυτός ο τρόπος συμβίωσης λειτούργησε για ένα διάστημα, ενώ κάποιοι παραδέχονται πως τελικά δεν τους ταίριαξε και οδήγησε σε αλλαγές στη σχέση τους. Κοινό σημείο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι οι αποφάσεις πάρθηκαν συνειδητά και με αμοιβαία συμφωνία.Ακολουθούν μερικές περιπτώσεις διασήμων που δεν δίστασαν να μιλήσουν δημόσια για την πολυγαμία στις σχέσεις τους.Η Λίλι Άλεν αποκάλυψε στο άλμπουμ West End Girl (2025) ότι ο γάμος της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ λειτουργούσε με κανόνες ανοιχτής σχέσης. Σύμφωνα με τους στίχους, είχαν συμφωνήσει πως επιτρέπονται περιστασιακές επαφές «με αγνώστους» και χωρίς συναισθηματικό δέσιμο. Η Άλεν υπονόησε ότι ο Χάρμπορ «ξεπέρασε τα όρια» και αυτό συνέβαλε στον χωρισμό τους.Ο Έλιοτ Πέιτζ αποκάλυψε στο βιβλίο του ότι είχε ερωτική σχέση με την ηθοποιό Κέιτ Μάρα, με πλήρη γνώση και αποδοχή του Μαξ Μινγκέλα. Η Μάρα φέρεται να του είχε πει: «Δεν φανταζόμουν ότι μπορώ να αγαπήσω δύο ανθρώπους ταυτόχρονα». Η σχέση Μάρα-Μινγκέλα έληξε λίγο μετά.Η Ντρου Μπάριμορ δήλωσε ότι η σχέση της με τον Λουκ Γουίλσον δεν είχε αποκλειστικότητα: «Ήμασταν νέοι, βγαίναμε και οι δύο και με άλλους ανθρώπους. Ήταν φυσιολογικό τότε για εμάς».Η Ντόλι Πάρτον περιέγραψε τον γάμο της με τον Καρλ Ντιν ως «ανοιχτό», αλλά αποκλειστικά σε επίπεδο φλερτ. Όπως είπε, είχε κατά καιρούς συμπάθειες σε άνδρες που γνωρίζει, αλλά δεν υπάρχει σεξουαλική διάθεση: «Θα τον σκότωνα αν το έκανε. Κι εκείνος το ίδιο».Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν έχει δηλώσει ότι ο γάμος της με τον Στιβ Πάρκερ από το 1954 έως το 1982, ήταν ανοιχτός εξαιτίας της απόστασης: εκείνος ζούσε κυρίως στην Ιαπωνία, εκείνη στις ΗΠΑ. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της η ηθοποιός, η ειλικρίνεια και η ανεξαρτησία κράτησαν την σχέση τους «λειτουργική» για δεκαετίες.Μετά τη λήξη της 10ετούς ρήτρας σιωπής, η Άντζι Μπόουι αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ανοιχτός και πρωτίστως «μια συμφωνία πρακτικότητας», καθώς παντρεύτηκαν ώστε να μπορέσει εκείνη να εργαστεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Δεν υπήρχε ρομαντικός αποκλεισμός», είχε αποκαλύψει.Το 2011, ο Τσάρλι Σιν ζούσε με δύο συντρόφους ταυτόχρονα, τις οποίες αποκαλούσε «θεές». Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν δηλώσει ότι η σχέση ήταν συναινετική και λειτουργούσε μια χαρά εκείνη την περίοδο, πριν τελικά διαλυθεί.Η Μπέλα Θορν είχε ανοιχτή σχέση με την Αμερικανίδα τηλεπερσόνα Τάνα Μονζό και τον τραγουδιστή Mod Sun. Η ίδια είχε δηλώσει ότι λάτρευε «την αίσθηση της κοινής ενέργειας» και το ότι μπορούσε να περνάει χρόνο «με δύο ανθρώπους που αγαπούσε».Ίσως η πιο πολυσυζητημένη περίπτωση. Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ έχει πει δημόσια: «Ο Γουίλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μπορεί να το αντικρίσει στον καθρέφτη». Ο Γουίλ Σμιθ είχε ήδη δηλώσει από το 2005 ότι στον γάμο τους δεν υπήρχε υπόσχεση «αποκλειστικότητας» αλλά πλήρης ειλικρίνεια και μεταξύ τους έγκριση σε κάθε απόφαση.Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image