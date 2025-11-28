Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά

Η Αττική — και γενικά η χώρα — εξακολουθεί να έχει περιοχές όπου η κάλυψη ραντάρ δεν είναι επαρκής. Αυτό δυσκολεύει την έγκαιρη αξιολόγηση της ραγδαιότητας της βροχής και την επιχειρησιακή προειδοποίηση. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν προειδοποίηση 1–2 ώρες πριν όπως τα δορυφορικά προϊόντα και προγνωσρτικά μοντέλα που μπορούν να ανιχνεύσουν ανάπτυξη κορυφών καταιγίδων και ένταση νεφικών πυρήνων. Πολλά εξ αυτών «πιάνουν» καλά τη θέση και την ένταση μεσογειακών καταιγίδων λίγες ώρες πριν την εκδήλωσή τους.📌 Η σημερινή κακοκαιρία απέδειξε ξανά ότι ακόμα και ποσότητες της τάξης των 35–40 mm μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές επιπτώσεις στην Αττική. Την ίδια στιγμή, μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης, ειδικά σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά, τα φαινόμενα γίνονται συχνότερα και εντονότερα, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης είναι πολύτιμος. Με καλύτερη αξιοποίηση δορυφορικών προϊόντων και μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα είναι απόλυτα εφικτή — και σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική.