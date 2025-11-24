Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Premier League: Οι σύλλογοι προσλαμβάνουν «ειδικές ομάδες φροντίδας» για τις δυσαρεστημένες συντρόφους ποδοσφαιριστών
Η Premier League προβληματίζεται από τον κίνδυνο απώλειας κορυφαίων παικτών για λόγους άσχετους με το ποδόσφαιρο, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά όπου ξένες WAGs δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη ζωή στην Αγγλία
Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα εκτός αγωνιστικών χώρων που αντιμετωπίζουν οι ομάδες και οι αστέρες της Premier League; Το νούμερο ένα έχει να κάνει με τις ληστείες που καταγράφονται την τελευταία πενταετία στα σπίτια των ποδοσφαιριστών, αναγκάζοντας πολλούς εξ αυτών (και με τη συνδρομή των ομάδων) είτε να προσλάβουν πρώην στρατιωτικούς για την ασφάλεια των οικογενειών τους, είτε να αγοράσουν ειδικά σκυλιά φύλακες (ή πολλές φορές να τα κάνουν και τα δύο).
Ωστόσο, ένας άλλος μεγάλος πονοκέφαλος που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις των αγγλικών ομάδων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πληθαίνουν οι περιπτώσεις ξένων παικτών που σκέφτονται να φύγουν από το Νησί επειδή οι σύντροφοί τους αδυνατούν να προσαρμοστούν στην καθημερινότητα της χώρας.
Για όσους θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μοιάζει με ανέκδοτο, η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία έχουν τελείως διαφορετική άποψη, σε τέτοιο σημείο που πολλές ομάδες έχουν ήδη λάβει τα μέτρα τους, προσλαμβάνοντας ειδικές «ομάδες φροντίδας», που έχουν ως στόχο να υποστηρίζουν τις WAGs (γυναίκες και σύντροφοι των ποδοσφαιριστών) έτσι ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Βλέπουμε όλο και πιο συχνά περιπτώσεις όπου ο παίκτης είναι ευχαριστημένος, αλλά η σύντροφός του όχι. Αυτό οδηγεί τον παίκτη να σκέφτεται την αποχώρηση, κάτι εξαιρετικά προβληματικό για τα κλαμπ», δήλωσε ο ειδικός στη φροντίδα παικτών (σημειώστε τη συγκεκριμένη ιδιότητα για το μέλλον), Χιούγκο Σέκτερ και στο μυαλό των περισσότερων ήρθαν δύο παραδείγματα: Του Άνχελ Ντι Μαρία και του Ιλκάι Γκουντογκάν.
Η Χορχελίνα Καρντόζο, σύζυγος του Άνχελ Ντι Μαρία, είχε καταφερθεί δημόσια κατά της ζωής στην Αγγλία, χαρακτηρίζοντας το φαγητό «αηδιαστικό» και το περιβάλλον «καταθλιπτικό». Η ίδια είχε δηλώσει ότι κατά την παραμονή τους στο Μάντσεστερ έφτασε στο σημείο να «θέλει να αυτοκτονήσει», αναφέροντας πως «στις 2 το μεσημέρι είναι ήδη σκοτάδι». Ο ντι Μαρία παρέμεινε μόλις μία σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν αποχωρήσει.
Αντίστοιχα, η Σάρα Αρφαουΐ, σύζυγος του Ιλκάι Γκουντογκάν (φωτό), είχε επικρίνει έντονα την ποιότητα του φαγητού στο Μάντσεστερ, σημειώνοντας ότι δεν μπορούσε να βρει «καλό ιταλικό ή φρέσκο σούσι».
Οι σύλλογοι της Premier League αναγνωρίζουν πλέον ότι η ευημερία των οικογενειών των παικτών έχει άμεση σχέση με την αγωνιστική και επαγγελματική τους σταθερότητα. Για τον λόγο αυτό επενδύουν σε εξειδικευμένα προγράμματα υποστήριξης, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν ότι οι σύντροφοι και οι οικογένειες των αθλητών θα ενταχθούν ομαλά στη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Καθώς ο ανταγωνισμός με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα αυξάνεται, η διατήρηση των κορυφαίων παικτών δεν εξαρτάται πλέον μόνο από οικονομικούς ή αγωνιστικούς παράγοντες, αλλά και από το πόσο ευχάριστη είναι η καθημερινότητα για το οικογενειακό τους περιβάλλον.
