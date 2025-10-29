Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Μίτσιτς: «Είδωλό μου ο Διαμαντίδης, είμαι αφοσιωμένος στο μπάσκετ»
Ο Βασίλιε Μίτσιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Δημήτρη Διαμαντίδη τονίζοντας πως αποτέλεσε το μπασκετικό του είδωλο
Ο Βασίλιε Μίτσιτς επέστρεψε στη Euroleague για χάρη της Χάποελ Τελ Αβίβ και μέχρι στιγμής είναι ένας από τους κορυφαίους των πρώτων αγωνιστικών της λίγκας.
Πρόσφατα σε συνέντευξή του αποκάλυψε πράγματα για την καριέρα του και τα μπασκετικά του είδωλα.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Sport5»:
«Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ από τα 8. Είδωλό μου ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
Αγαπώ την ηγετικότητά του, την αφοσίωσή του στην ομάδα. Ήταν νικητής, ήταν ο αγαπημένος μου».
Για τις νίκες και την καλύτερη στιγμή: «Δεν κυνήγησα τις νίκες, ήρθαν φυσικά. Αλλά πάντα στόχευα ψηλά. Δεν ξέρω το μυστικό της επιτυχίας. Είμαι αφοσιωμένος στο μπάσκετ.
Η κατάκτηση της Euroleague με βοήθησε ως άνθρωπος επειδή δυστυχώς ο κόσμος υπολογίζει μόνο τις επιτυχίες, αλλά υπάρχει αρκετή δουλειά και πολλές θυσίες που γίνονται στο παρασκήνιο. Η καλύτερη στιγμή ήταν όταν βγήκα MVP της Euroleague».
Για την θητεία του στο ΝΒΑ: «Ήταν χρήσιμα τα χρόνια στο ΝΒΑ. Από έξω φάνηκε σαν να μην είχα ευκαιρίες, αλλά όταν ήμουν εκεί έμαθα για την λίγκα, για τον εαυτό μου και με βοήθησε να ετοιμαστώ για νέες προκλήσεις.
Είναι πιο γρήγορος ο ρυθμός και παίζουν ταλαντούχοι παίκτες εκεί. Ήταν καλό να δω πως αφοσιώνονται στο παιχνίδι».
Για την επιλογή να πάει στην Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούργιο. Υπήρξε μία στιγμή που ένιωσα την ανάγκη να ξεκινήσω κάτι με νέους παίκτες.
Δεν σκέφτηκα την ασφάλεια. Πάντα πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσεύχονται για το καλύτερο, για την ειρήνη. Το γεγονός πως μεγάλωσα στην Σερβία με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα την κατάσταση».
