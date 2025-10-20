Μεντιλίμπαρ: Να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Μεντιλίμπαρ: Να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Τι είπε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού για Γιαμάλ, Φλικ και τα φαβορί του φετινού Champions League
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιστρέφει στην Ισπανία ως προπονητής του Ολυμπιακού και το απόγευμα (19:45) της Τρίτης θα συναντήσει στο Μονζουίκ την πρωταθλήτρια της χώρας, Μπαρτσελόνα.
Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι, τις απουσίες της Μπαρτσελόνα και την προσέγγιση του Ολυμπιακού, τον Γιαμάλ αλλά και τον Φλικ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Όλοι λένε πως θα κάνετε ένα παιχνίδι με το ίδιο στιλ όπως παίζετε και στο πρωτάθλημα.
«Δε θα αλλάξει τίποτα για εμάς αυτή είναι η ιδέα που έχουμε στο παιχνίδι μας. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω τότε θα είναι σα να αλλάζουμε την ιδέα μας, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά, όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και αυτό δε θα αλλάξει καθόλου».
Έχετε αντιμετωπίσει σημαντικούς παίκτες όπως τον Μέσι, βλέπετε κάποιες διαφορές του τωρινού αγώνα με τους προηγούμενους που είχατε δώσει με την Μπαρτσελόνα;
«Ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ υψηλός. Σίγουρα είναι δύσκολο να επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα παικτών, αλλά το σημαντικό είναι να προσαρμοστούμε στον αγώνα η Μπαρτσελόνα είναι μία μεγάλη ομάδα και πάντα βάζει δύσκολα στον αντίπαλό της. Το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά, έχει εξαιρετικούς παίκτες η Μπαρτσελόνα όπως είναι ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς που επιστρέφετε στην Ισπανία και τι περιμένετε από την ομάδα σας για να διεκδικήσετε ένα αποτέλεσμα;
«Είναι πολύ όμορφο που γυρνάω στην Ισπανία για να παίξω απέναντι σε μία ισπανική ομάδα. Αυτά τα ματς είναι όμορφα και ευχάριστα, ιδιαίτερα σε αυτήν την ωραία διοργάνωση. Ελπίζω και περιμένω αυτό που είπε και ο Γκαρθία, να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε να δείξουμε, αλλά και να μην είναι και η Μπαρτσελόνα στην καλύτερή της ημέρα και πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, να μην κάνουμε κανένα λάθος».
Έχει πολλές απουσίες η Μπαρτσελόνα, αυτό είναι κάτι που σας ανακουφίζει εσάς;
«Όχι, η Μπαρτσελόνα δε θα είναι κακή τώρα γιατί έχει απουσίες, είναι μία πολύ καλή ομάδα. Το σημαντικό για αυτούς είναι ότι ο Γιαμάλ θα παίξει, αγωνίστηκε με την Τζιρόνα οπότε θα τον δούμε και με εμάς. Οι ομάδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι όλες πολύ καλές, όπως ήταν και η Άρσεναλ, εμείς παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε φυσικά ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να κερδίσουμε μέσα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, αλλά έχουμε τη θέληση. Μιλούμε όμως μόνο για τους παίκτες, αλλά είναι σημαντικό να μιλάμε και για τους προπονητές, γιατί αυτούς κατηγορούμε όταν χάνει η ομάδα. Οπότε αξίζε να αναφερθούμε στον προπονητή της Μπαρτσελόνα και με τους παίκτες που έχει μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά».
Ποιο είναι το κλειδί για εσάς για τον Πέδρι;
«Αν αφήσουμε τον Πέδρι να κάνει ό,τι θέλει θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πολλά σενάρια διαφορετικά για να αντιμετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα δεν είναι μόνο ο Πέδρι ή ο Γιαμάλ. Ο Πέδρι είναι ένας ποδοσφαιριστής με καλές πάσες και αρκετό τρέξιμο στο παιχνίδι του και θέλει μεγάλη προσοχή».
Έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές την Μπαρτσελόνα, σας δίνει αυτό μία διαφορετική εμπειρία ή είναι διαφορετικό ματς λόγω UEFA Champions League;
«Είναι διαφορετικό παιχνίδι, πριν από δύο-τρεις σεζόν ήμουν στη Σεβίλλη που ήταν τελευταία στη βαθμολογία και ηττηθήκαμε από την Μπαρτσελόνα. Επίσης τις περισσότερες φορές που την αντιμετωπίσαμε ήταν τις περιόδους με Γκουαρντιόλα, Μέσι και είχε ομαδάρες και οι ελπίδες μας ήταν λίγες. Νομίζω μία φορά είχαμε κερδίσει μόνο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να τους κερδίσουμε, ειδικά στην έδρα τους, αλλά έχουμε τη θέληση και το καλό του Ολυμπιακού είναι πως ο κόσμος του δεν παραιτείται και θέλει πάντα να κερδίζει ανεξαρτήτου ποιον αντίπαλο έχουμε απέναντί μας. Οι οπαδοί μας θα είναι εδώ να μας βοηθήσουν και πρέπει για τον κόσμο μας να προσπαθήσουμε για το καλύτερο».
Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσους ξένους δημοσιογράφους και αυτό δείχνει ότι σας αγαπάνε, έχετε κάποια έκπληξη για να τους στεναχωρήσατε;
«Θα πω κάτι που δεν πρέπει να πω, είναι ακριβώς όπως εσείς οι δημοσιογράφοι. Είστε ακριβώς το ίδιο και στα καλά και στα άσχημα».
Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα είπε ότι ανησυχεί ο εγγονός του πως αντιδράει στους αγώνες και έχει μία κίτρινη κάρτα και δύο κόκκινες με την Μπαρτσελόνα, έχετε να του πείτε κάτι;
«Έχω αποβληθεί και εγώ πολλές φορές, έχω ηρεμήσει όμως εγώ λίγο, με την ηλικία ηρεμεί κανείς στα χρόνια που περνούν. Εξαρτάται όμως από πολλούς παράγοντες αυτό, δεν έχει να κάνει μόνο από τον διαιτητή, αλλά δε νομίζω ότι θα τον αποβάλουν ξανά, είναι ένας έξυπνος προπονητής και ξέρει πως θα το διαχειριστεί».
Η Μπαρτσελόνα έχει κάποιες ήττες φέτος, ενώ με την Τζιρόνα δεν ήταν καλή, τώρα τι πιθανότητες έχει με τον Ολυμπιακό;
Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι, τις απουσίες της Μπαρτσελόνα και την προσέγγιση του Ολυμπιακού, τον Γιαμάλ αλλά και τον Φλικ.
View this post on Instagram
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Όλοι λένε πως θα κάνετε ένα παιχνίδι με το ίδιο στιλ όπως παίζετε και στο πρωτάθλημα.
«Δε θα αλλάξει τίποτα για εμάς αυτή είναι η ιδέα που έχουμε στο παιχνίδι μας. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω τότε θα είναι σα να αλλάζουμε την ιδέα μας, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά, όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και αυτό δε θα αλλάξει καθόλου».
Έχετε αντιμετωπίσει σημαντικούς παίκτες όπως τον Μέσι, βλέπετε κάποιες διαφορές του τωρινού αγώνα με τους προηγούμενους που είχατε δώσει με την Μπαρτσελόνα;
«Ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ υψηλός. Σίγουρα είναι δύσκολο να επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα παικτών, αλλά το σημαντικό είναι να προσαρμοστούμε στον αγώνα η Μπαρτσελόνα είναι μία μεγάλη ομάδα και πάντα βάζει δύσκολα στον αντίπαλό της. Το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά, έχει εξαιρετικούς παίκτες η Μπαρτσελόνα όπως είναι ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Πόσο σημαντικό είναι για εσάς που επιστρέφετε στην Ισπανία και τι περιμένετε από την ομάδα σας για να διεκδικήσετε ένα αποτέλεσμα;
«Είναι πολύ όμορφο που γυρνάω στην Ισπανία για να παίξω απέναντι σε μία ισπανική ομάδα. Αυτά τα ματς είναι όμορφα και ευχάριστα, ιδιαίτερα σε αυτήν την ωραία διοργάνωση. Ελπίζω και περιμένω αυτό που είπε και ο Γκαρθία, να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε να δείξουμε, αλλά και να μην είναι και η Μπαρτσελόνα στην καλύτερή της ημέρα και πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, να μην κάνουμε κανένα λάθος».
Έχει πολλές απουσίες η Μπαρτσελόνα, αυτό είναι κάτι που σας ανακουφίζει εσάς;
«Όχι, η Μπαρτσελόνα δε θα είναι κακή τώρα γιατί έχει απουσίες, είναι μία πολύ καλή ομάδα. Το σημαντικό για αυτούς είναι ότι ο Γιαμάλ θα παίξει, αγωνίστηκε με την Τζιρόνα οπότε θα τον δούμε και με εμάς. Οι ομάδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι όλες πολύ καλές, όπως ήταν και η Άρσεναλ, εμείς παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε φυσικά ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να κερδίσουμε μέσα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, αλλά έχουμε τη θέληση. Μιλούμε όμως μόνο για τους παίκτες, αλλά είναι σημαντικό να μιλάμε και για τους προπονητές, γιατί αυτούς κατηγορούμε όταν χάνει η ομάδα. Οπότε αξίζε να αναφερθούμε στον προπονητή της Μπαρτσελόνα και με τους παίκτες που έχει μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά».
Ποιο είναι το κλειδί για εσάς για τον Πέδρι;
«Αν αφήσουμε τον Πέδρι να κάνει ό,τι θέλει θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πολλά σενάρια διαφορετικά για να αντιμετωπίσουμε την Μπαρτσελόνα δεν είναι μόνο ο Πέδρι ή ο Γιαμάλ. Ο Πέδρι είναι ένας ποδοσφαιριστής με καλές πάσες και αρκετό τρέξιμο στο παιχνίδι του και θέλει μεγάλη προσοχή».
Έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές την Μπαρτσελόνα, σας δίνει αυτό μία διαφορετική εμπειρία ή είναι διαφορετικό ματς λόγω UEFA Champions League;
«Είναι διαφορετικό παιχνίδι, πριν από δύο-τρεις σεζόν ήμουν στη Σεβίλλη που ήταν τελευταία στη βαθμολογία και ηττηθήκαμε από την Μπαρτσελόνα. Επίσης τις περισσότερες φορές που την αντιμετωπίσαμε ήταν τις περιόδους με Γκουαρντιόλα, Μέσι και είχε ομαδάρες και οι ελπίδες μας ήταν λίγες. Νομίζω μία φορά είχαμε κερδίσει μόνο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να τους κερδίσουμε, ειδικά στην έδρα τους, αλλά έχουμε τη θέληση και το καλό του Ολυμπιακού είναι πως ο κόσμος του δεν παραιτείται και θέλει πάντα να κερδίζει ανεξαρτήτου ποιον αντίπαλο έχουμε απέναντί μας. Οι οπαδοί μας θα είναι εδώ να μας βοηθήσουν και πρέπει για τον κόσμο μας να προσπαθήσουμε για το καλύτερο».
Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσους ξένους δημοσιογράφους και αυτό δείχνει ότι σας αγαπάνε, έχετε κάποια έκπληξη για να τους στεναχωρήσατε;
«Θα πω κάτι που δεν πρέπει να πω, είναι ακριβώς όπως εσείς οι δημοσιογράφοι. Είστε ακριβώς το ίδιο και στα καλά και στα άσχημα».
Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα είπε ότι ανησυχεί ο εγγονός του πως αντιδράει στους αγώνες και έχει μία κίτρινη κάρτα και δύο κόκκινες με την Μπαρτσελόνα, έχετε να του πείτε κάτι;
«Έχω αποβληθεί και εγώ πολλές φορές, έχω ηρεμήσει όμως εγώ λίγο, με την ηλικία ηρεμεί κανείς στα χρόνια που περνούν. Εξαρτάται όμως από πολλούς παράγοντες αυτό, δεν έχει να κάνει μόνο από τον διαιτητή, αλλά δε νομίζω ότι θα τον αποβάλουν ξανά, είναι ένας έξυπνος προπονητής και ξέρει πως θα το διαχειριστεί».
Η Μπαρτσελόνα έχει κάποιες ήττες φέτος, ενώ με την Τζιρόνα δεν ήταν καλή, τώρα τι πιθανότητες έχει με τον Ολυμπιακό;
«Το είπα και πριν, τώρα που είχαμε και εμείς δύο ήττες η αντίπαλη ομάδα είχε πολλά να σκεφτεί για εμάς μιλάμε για τις αδυναμίες της κάθε ομάδας, αλλά για την Μπαρτσελόνα ο τρόπος που παίζουν δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου. Πρέπει ίσως να αλλάξει κάποιους παίκτες γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς, οι μηχανισμοί και οι αυτοματισμοί που έχουν ως ομάδα μπορεί να μην τους βγουν στο γήπεδο, ενώ και η άμυνά τους θα πρέπει να σχεδιαστεί καλά. Αλλά όπως και να έχει είμαι σίγουρος πως θα κάνουν ένα καλό παιχνίδι, με αρκετή κατοχή μπάλας, με πίεση και να μη μας δώσουν αρκετή ελευθερία στο παιχνίδι μας».
Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δύο ομάδες, όπως και προπονητές, αλλά και άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί στην Ισπανία γενικότερα, όπως ο Καρεμπέ ή ο Κοβάσεβιτς. Έχετε εκμεταλλευτεί την εμπειρία κάποιων απ’ αυτούς;
«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, να πω την αλήθεια σήμερα έχεις πολλούς τρόπους να δεις και να μάθεις πως παίζει ο αντίπαλός σου. Σίγουρα μπορεί κάποιοι να σου πουν εσωτερικά πράγματα της ομάδας όμως δε νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο. Μιλάω με τον Ερνέστο Βαλβέρδε αλλά δε θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να τον ρωτήσω κάτι τώρα για την Μπαρτσελόνα μετά από τόσο καιρό, θα ήθελα να κάνω μαζί του μία ωραία κουβέντα για τον Ολυμπιακό και τα όσα έχουμε πετύχει».
Πιστεύετε ότι η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί για να κατακτήσει το UEFA Champions League;
«Σίγουρα ναι, υπάρχει όμως η Μπάγερν Μονάχου, όπως και αγγλικές ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν φαβορί, αλλά έχει να κάνει και με την ποιότητα των παικτών, των προπονητών, υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι».
Για τη γνώμη του για τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα: «Δεν θα απαντήσω σε αυτό».
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δύο ομάδες, όπως και προπονητές, αλλά και άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί στην Ισπανία γενικότερα, όπως ο Καρεμπέ ή ο Κοβάσεβιτς. Έχετε εκμεταλλευτεί την εμπειρία κάποιων απ’ αυτούς;
«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, να πω την αλήθεια σήμερα έχεις πολλούς τρόπους να δεις και να μάθεις πως παίζει ο αντίπαλός σου. Σίγουρα μπορεί κάποιοι να σου πουν εσωτερικά πράγματα της ομάδας όμως δε νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο. Μιλάω με τον Ερνέστο Βαλβέρδε αλλά δε θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να τον ρωτήσω κάτι τώρα για την Μπαρτσελόνα μετά από τόσο καιρό, θα ήθελα να κάνω μαζί του μία ωραία κουβέντα για τον Ολυμπιακό και τα όσα έχουμε πετύχει».
Πιστεύετε ότι η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί για να κατακτήσει το UEFA Champions League;
«Σίγουρα ναι, υπάρχει όμως η Μπάγερν Μονάχου, όπως και αγγλικές ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν φαβορί, αλλά έχει να κάνει και με την ποιότητα των παικτών, των προπονητών, υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι».
Για τη γνώμη του για τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα: «Δεν θα απαντήσω σε αυτό».
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα