Φλικ: «Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις καλύτερες επιθετικά ομάδες» - Δείτε βίντεο
Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα μιλώντας ενόψει της αυριανής (21/10, 19:45) αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League έπλεξε το εγκώμιο των ερυθρόλευκων
Οι Καταλανοί έχουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, με τον Χάνσι Φλικ να έχει 7 ποδοσφαιριστές στο «απουσιολόγιο» ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης, καθώς Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια, Φεράν Τόρες και Ρόμπερ Λεβαντόφσκι ταλαιπωρούνται με τραυματισμούς.
Ο Γερμανός τεχνικός τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα πως οι παίκτες του θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, καθώς είναι μια από τις καλύτερες ομάδες όσον αφορά αυτόν τον τομέα, ενώ επιβεβαίωσε και την απουσία του Φεράν Τόρες.
«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Απλώς κοιτάξτε τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους.
Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Τζιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό φάνηκε στην ατμόσφαιρα στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται.
Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για την τοποθέτηση, για τη διατήρηση της σωστής απόστασης από τον αντίπαλο και αν είσαι μακριά από αυτό, πρέπει να τρέχεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και, από εκεί και πέρα, να πιέζουμε.
Για τον Φεράν Τόρες: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει στο Clásico, όπως και ο Ραφίνια. Αυτό ελπίζουμε. Τελικά, όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση».
Οι δηλώσεις του Φερμίν
Τους ποδοσφαιριστές των «μπλαουγκράνα», εκπροσώπησε ο Φερμίν Λόπεθ, που δήλωσε πως είναι σε θέση να αγωνιστεί κανονικά, ενώ μίλησε και για τον τρόπο παιχνιδιού της Μπάρτσα.
«Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Προφανώς, είναι το Champions League και προερχόμαστε από μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρέπει να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι, να βρούμε την ορμή μας και να κερδίσουμε.
Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί και πρέπει να παίξουμε με αυτούς που έχουμε, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες. Πάντα ένιωθα πολύ σημαντικός παίκτης, τόσο ως βασικός όσο και ως αναπληρωματικός. Πρέπει να παίξω όταν αποφασίσει ο προπονητής και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Μπόρεσα και έπαιξα 45 λεπτά (με Τζιρόνα) και είμαι έτοιμος για ότι αποφασίσει».
Όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της ομάδας με το πρέσινγκ σχεδόν στη σέντρα, είπε:
«Η αμυντική φάση περιλαμβάνει όλη την ομάδα: εμάς που πιέζουμε, την άμυνα, τη μεσαία γραμμή... Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, το σχέδιο του προπονητή και είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψουμε στο να πιέζουμε όπως πριν και να παίζουμε στο ίδιο επίπεδο που παίζαμε πριν».
Πηγή:www.gazzetta.gr
