Ντάνι Γκαρθία: Σεβόμαστε αλλά δεν φοβόμαστε την Μπαρτσελόνα
Ο μέσος του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει 23 φορές στην καριέρα του την ομάδα της Καταλονίας και μίλησε για το ματς της Τρίτης στο Μονζουίκ
Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία το απόγευμα (19:45) της Τρίτης αφού αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ στην 3η ημέρα της League Phase του Champions League.
Το παιχνίδι είναι δύσκολο για τον πρωταθλητή Ελλάδας ο οποίος δεν έχει νίκη έως τώρα στη διοργάνωση.
Ο Ντάνι Γκαρθία, μέσος του Ολυμπιακού, έχει αντιμετωπίσει 23 φορές στην καριέρα του την Μπαρτσελόνα και μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας για την μάχη που ακολουθεί.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντάνι Γκαρθία
Για το εάν είναι πρόκληση το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα: «Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το ίδιο για μένα που είμαι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Κάθε παιχνίδι στο Champions League είναι μια μεγάλη έκπληξη. Έχουμε πολλή όρεξη για να παίξουμε και να τα πάμε πολύ καλά».
Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κοντράρει την Μπαρτσελόνα: «Κυρίως πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να τα δώσουμε όλα. Αν δεν το κάνουμε τότε νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα. Έχουμε δει ότι μπορούμε να παίξουμε στα ίσα απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Ελπίζουμε αύριο να δείξουμε παρόμοια εικόνα με το παιχνίδι με την Άρσεναλ».
Για το ότι έχει παίξει 23 φορές κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Αυτά τα τρία που κέρδισα έχω τις αναμνήσεις, που είναι το πιο σημαντικό. Αν κάνεις ένα πολύ καλό παιχνίδι μπορείς να καταφέρεις να κερδίσεις και την Μπάρτσα που είναι μια τεράστια ομάδα. Ήταν αξέχαστες οι φορές που κέρδισα».
Για τις διαφορές με το παιχνίδι με την Άρσεναλ: «Την ώρα του αγώνα θα είναι διαφορετικά παιχνίδια. Τεχνικά είναι πολύ καλές ομάδες. Εμείς θέλουμε να ασκήσουμε πίεση, όπως ξέρουμε και να προσέξουμε καλά το τέρμα μας. Σεβόμαστε φυσικά τον αντίπαλο, αλλά δεν φοβόμαστε».
