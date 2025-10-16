Forbes: Ο Γιαμάλ στους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του 2025 - Πρώτος και καλύτερος ο Ρονάλντο

Με 43 εκατ. δολάρια και νέο συμβόλαιο έως το 2031, ο Γιαμάλ κεφαλαιοποιεί τη χρονιά των 18 γκολ και 25 ασίστ, ενώ ο Κριστιάνο ηγείται με 280 εκατ. - Ακολουθούν Μέσι, Μπενζεμά, Εμπαπέ και Χάαλαντ στην πεντάδα των πιο ακριβοπληρωμένων για το 2025