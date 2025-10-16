Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο Λιονέλ Μέσι στο πρώτο του εγχείρημα ως διοργανωτής αθλητικών εκδηλώσεων
Ο Αργεντινός λανσάρει το πρώτο του ποδοσφαιρικό τουρνουά νέων στο Μαϊάμι και στο «Messi Cup» θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Ίντερ Μαϊάμι
Ο Λιονέλ Μέσι κάνει το επόμενο βήμα στο ποδοσφαιρικό του όραμα, εγκαινιάζοντας τον ρόλο του ως διοργανωτής αθλητικών εκδηλώσεων με το δικό του τουρνουά ποδοσφαίρου νέων. Το Messi Cup θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025 και θα συγκεντρώσει οκτώ ομάδες Κ-16 από όλο τον κόσμο.
Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν η Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι, η Ίντερ Μιλάνο, η Ρίβερ Πλέιτ, η Ίντερ Μαϊάμι και η Νιούελς Όλντ Μπόις, η ομάδα της γενέτειρας του Μέσι, από την οποία ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο.
Η διοργάνωση, που ανήκει στην 525 Rosario, την προσωπική εταιρεία παραγωγής του Αργεντινού σούπερ σταρ, θα φιλοξενηθεί στο Chase Stadium, την έδρα της Ίντερ Μαϊάμι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «Messi Cup» δεν θα είναι απλώς ένα τουρνουά, αλλά θα συνοδεύεται από «μια σειρά από ζωντανές εκδηλώσεις και μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την καινοτομία».
Πέρα από τους 18 αγώνες της διοργάνωσης, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και ένα φόρουμ ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, όπου θα συμμετάσχουν στελέχη συλλόγων, παράγοντες και προσωπικότητες του αθλητισμού.
«Το Messi Cup είναι το σημείο συνάντησης ανάμεσα στο ποδόσφαιρο του σήμερα και τους ποδοσφαιριστές του αύριο», εξήγησε ο Τιμ Παστόρε, διευθύνων σύμβουλος της 525 Rosario.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται τη στιγμή που ο Μέσι συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, παραμένοντας ο ηγέτης στις πωλήσεις εμφανίσεων για το 2025. Με τη δημιουργία του Messi Cup, ο Αργεντινός θρύλος επιχειρεί να αφήσει ένα ακόμη αποτύπωμα στο άθλημα, αυτή τη φορά επενδύοντας στο μέλλον του ποδοσφαίρου.
Not a tournament.— Messi Cup (@themessicup) October 14, 2025
A movement.
Where tomorrow’s legends rise today.
MESSI CUP.
Football For The Future ⚡
---
No es un torneo.
Es un movimiento.
Donde las leyendas del mañana nacen hoy.
MESSI CUP. Fútbol. Para. El. Futuro. ⚡ pic.twitter.com/2mkLjkXHOG
