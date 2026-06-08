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Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»
Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»
Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα για άμεσο τερματισμό των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης
Μήνυμα προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου.
Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».
Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.
Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».
Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.
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