Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»

Μήνυμα προς τοκαι τονα σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου.Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό,, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.