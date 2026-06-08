Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ισραήλ Ιράν Μπενιαμίν Νετανιάχου

Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα για άμεσο τερματισμό των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης

Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»
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Μήνυμα προς το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου.

Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».

Τραμπ προς Ισραήλ και Ιράν: «Σταματήστε αμέσως να πυροβολείτε»


Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται την ώρα που καταγράφεται νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση και επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.
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