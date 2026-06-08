Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για ανασχηματισμό, καταδικάζουμε την παρενόχληση του αεροσκάφους του Δένδια από το ψευδοκράτος
Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για ανασχηματισμό, καταδικάζουμε την παρενόχληση του αεροσκάφους του Δένδια από το ψευδοκράτος
«Οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εξέφρασε κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Όπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται η πληροφορία που είχε γνωστοποιηθεί τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση, η οποία προήλθε από το ψευδοκράτος, και προχώρησε σε σχετική αναφορά μετά την ενημέρωση που έλαβε από το πλήρωμα του αεροσκάφους.
Αναφορικά με τις περαιτέρω ενέργειες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια υπουργεία.
«Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό. Οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.
«Ελπίζω να μη βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάποια σχετική ενημέρωση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι την Πέμπτη δεν θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών λόγω των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, ενώ υπογράμμισε ότι όλοι αναμένουν τις αποφάσεις του πρωθυπουργού.
Όπως είπε, δεδομένο θεωρείται ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την αποχώρηση του Νίκου Ταγαρά και την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
«Υπό τον όρο ότι η εκλογή του Γραμματέα θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
Όπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται η πληροφορία που είχε γνωστοποιηθεί τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση, η οποία προήλθε από το ψευδοκράτος, και προχώρησε σε σχετική αναφορά μετά την ενημέρωση που έλαβε από το πλήρωμα του αεροσκάφους.
Αναφορικά με τις περαιτέρω ενέργειες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια υπουργεία.
«Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό. Οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.
Έως την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για ανασχηματισμόΑπαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού και για το αν ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με χιούμορ:
«Ελπίζω να μη βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχει κάποια σχετική ενημέρωση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι την Πέμπτη δεν θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών λόγω των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, ενώ υπογράμμισε ότι όλοι αναμένουν τις αποφάσεις του πρωθυπουργού.
Όπως είπε, δεδομένο θεωρείται ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την αποχώρηση του Νίκου Ταγαρά και την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
«Υπό τον όρο ότι η εκλογή του Γραμματέα θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
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