Πλεύρης: Σύντομα οι ανακοινώσεις συμφωνίας ΕΕ με χώρες Αφρικής και Ασίας για τους κόμβους κράτησης παράνομων μεταναστών

Ο υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι η Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της ΕΕ που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ώστε εντός του 2026 να υπάρξουν οι σχετικές συμφωνίες