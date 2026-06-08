Πλεύρης: Σύντομα οι ανακοινώσεις συμφωνίας ΕΕ με χώρες Αφρικής και Ασίας για τους κόμβους κράτησης παράνομων μεταναστών
Πλεύρης: Σύντομα οι ανακοινώσεις συμφωνίας ΕΕ με χώρες Αφρικής και Ασίας για τους κόμβους κράτησης παράνομων μεταναστών
Ο υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι η Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της ΕΕ που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ώστε εντός του 2026 να υπάρξουν οι σχετικές συμφωνίες
Προχωρημένες συνομιλίες της Ε.Ε. με χώρες της Αφρικής και της Ασίας που θα καταλήξουν σε συμφωνία εντός των επόμενων μηνών για την λειτουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών αποκάλυψε ο κ. Θάνος Πλεύρης στην Βουλή.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της ΕΕ που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ώστε εντός του 2026 να υπάρξουν οι σχετικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και αρχές του 2027 να ξεκινήσει η λειτουργία των «return hubs».
«Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο είχα συνάντηση με τους ομολόγους μου από Γερμανία, Δανία, Αυστρία και Ολλανδία. Είμαστε οι χώρες που ηγούμαστε των πρωτοβουλιών για την δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. Όλοι μας έχουμε κάνει επαφές με διάφορες χώρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης για να προσθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις ηγεσίες δύο Αφρικανικών κρατών.
«Προσωπικά εγώ έχω κάνει συναντήσεις με δύο χώρες της Αφρικής ενώ άλλοι ομόλογοι μου έχουν επαφές με χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Ο προγραμματισμός μας είναι να έχουμε τις πρώτες συμφωνίες εντός του 2026 ώστε η λειτουργία του κέντρου ή των κέντρων να ξεκινήσει εντός του 2027. Να διευκρινήσω ότι τα κέντρα αυτά προβλέπονται από το νέο Σύμφωνο Ασύλου ενώ θα λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΕΕ και με τις πρόνοιες του ενωσιακού δικαίου» σημείωσε.
Ο Υπουργός εξήγησε ότι στους κόμβους επιστροφής που θα λειτουργούν εκτός Ε.Ε. θα μεταφέρονται μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. «Σήμερα οι μετανάστες των οποίων απορρίπτεται το άσυλο και δεν τους δέχονται οι χώρες καταγωγής παραμένουν σε κλειστές δομές της Ελλάδας. Πλέον θα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ» ανέφερε ο κ. Πλεύρης σε άλλο σημείο τονίζοντας ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες ροές μεταναστών.
Παράλληλα, εξήγησε η εφαρμογή των κόμβων επιστροφής θα έχουν πρόσθετα οφέλη για την Ελλάδα καθώς «τα υπόλοιπα 4 ευρωπαϊκά κράτη με τα οποία συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε την συγκεκριμένη δυνατότητα έχουν δευτερογενείς ροές μεταναστών από την Ελλάδα. Με βάση την ρήτρα του Δουβλίνο θα ήμασταν υποχρεωμένοι να τους πάρουμε πίσω. Άρα η λογική των κόμβων επιστροφής είναι τόσο η Ελλάδα όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έχουμε μια πρόσθετη δεξαμενή και τις επιστροφές».
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Ελλάδα και ακόμα 4 χώρες της ΕΕ που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ώστε εντός του 2026 να υπάρξουν οι σχετικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και αρχές του 2027 να ξεκινήσει η λειτουργία των «return hubs».
«Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο είχα συνάντηση με τους ομολόγους μου από Γερμανία, Δανία, Αυστρία και Ολλανδία. Είμαστε οι χώρες που ηγούμαστε των πρωτοβουλιών για την δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. Όλοι μας έχουμε κάνει επαφές με διάφορες χώρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης για να προσθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις ηγεσίες δύο Αφρικανικών κρατών.
«Προσωπικά εγώ έχω κάνει συναντήσεις με δύο χώρες της Αφρικής ενώ άλλοι ομόλογοι μου έχουν επαφές με χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Ο προγραμματισμός μας είναι να έχουμε τις πρώτες συμφωνίες εντός του 2026 ώστε η λειτουργία του κέντρου ή των κέντρων να ξεκινήσει εντός του 2027. Να διευκρινήσω ότι τα κέντρα αυτά προβλέπονται από το νέο Σύμφωνο Ασύλου ενώ θα λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΕΕ και με τις πρόνοιες του ενωσιακού δικαίου» σημείωσε.
Ο Υπουργός εξήγησε ότι στους κόμβους επιστροφής που θα λειτουργούν εκτός Ε.Ε. θα μεταφέρονται μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. «Σήμερα οι μετανάστες των οποίων απορρίπτεται το άσυλο και δεν τους δέχονται οι χώρες καταγωγής παραμένουν σε κλειστές δομές της Ελλάδας. Πλέον θα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ» ανέφερε ο κ. Πλεύρης σε άλλο σημείο τονίζοντας ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες ροές μεταναστών.
Παράλληλα, εξήγησε η εφαρμογή των κόμβων επιστροφής θα έχουν πρόσθετα οφέλη για την Ελλάδα καθώς «τα υπόλοιπα 4 ευρωπαϊκά κράτη με τα οποία συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε την συγκεκριμένη δυνατότητα έχουν δευτερογενείς ροές μεταναστών από την Ελλάδα. Με βάση την ρήτρα του Δουβλίνο θα ήμασταν υποχρεωμένοι να τους πάρουμε πίσω. Άρα η λογική των κόμβων επιστροφής είναι τόσο η Ελλάδα όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έχουμε μια πρόσθετη δεξαμενή και τις επιστροφές».
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