Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα

Συνήθως όταν συζητάμε για την ομάδα-έκπληξη, στεκόμαστε στην καλή άμυνα, στη σταθερή απόδοση μίας ομάδας. Ο λεβαδειακός είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου μία χαμηλότερου επιπέδου ομάδα, ξεχωρίζει για την επιθετική της λειτουργία.Ο Λεβαδειακός μετράει 16 γκολ σε μόλις έξι αγωνιστικές και είναι πρώτος στην σχετική λίστα στο ελληνικό πρωτάθλημα.Ωστόσο, οι Βοιωτοί δεν σταματάνε εκεί. Έχουν καταφέρει να έχουν την τρίτη καλύτερη επίθεση, ανάμεσα σε Premier League, Ligue 1, Serie A, La Liga και Bundesliga.Η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη θέση με 18 γκολ, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 17, για να μπει στην κουβέντα ο Λεβαδειακός με 16, όσα έχει και η Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ίντερ μετράει 15, ενώ την λίστα κλείνει η Παρί Σεν Ζερμέν με 14.Ο Λεβαδειακός είχε αποδείξει από την περσινή σεζόν, όπου σώθηκε άνετα, τις βάσεις που είχαν μπει στο παιχνίδι του με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο.Τη φετινή σεζόν, παρότι έχασε τον Ζίνι, ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του στην ΑΕΚ, δεν αποδυναμώθηκε και μάλιστα φαίνεται να δυνάμωσε κιόλας.Έκανε εξαιρετικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τους έμπειρους πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Λοντίγκιν και Μάγκνουσον.Παρέμειναν κάποιες σημαντικές σταθερές, ο Μπάλτζι, ο Πεντρόσο, ο Λαγιούς, ο Όζμπολτ και φυσικά ο κορμός των Ελλήνων, Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Συμελίδης, ο Κωστή και ο Τσιβελεκίδης, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα.Οι Βοιωτοί συγκατοικούν αυτή τη στιγμή με τον Άρη στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς. Ο στόχος της ομάδας, όπως λένε οι αξιωματούχοι της, είναι να μπουν στις θέσεις 5-8, όπου θα σχηματιστεί ένα μίνι πρωτάθλημα, όπου ο πρώτος θα πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League.Τα όνειρα βέβαια, είναι τσάμπα, όποτε ίσως να μπορεί να στοχεύσει και στην πρώτη τετράδα, αφήνοντας από κάτω του τον Παναθηναϊκό των πολλών σκαμπανεβασμάτων.