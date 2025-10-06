Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα
Λεβαδειακός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Super League 1 Νίκος Παπαδόπουλος

Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και την τρίτη καλύτερη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα - Με το Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο νιώθει άτρωτη και τρομοκρατεί κάθε αντίπαλο

Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα
Από τη μέρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 1, ο δημοσιογραφικός κόσμος, ασχολείται κυρίως με τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, που πιθανότατα έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα και όλοι... ψοφάνε να μάθουν λεπτομέρειες και ρεπορτάζ.

Τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ με το βαθύ ρόστερ που έχει φέτος; Θα τα καταφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς να κάνει ξανά την ΑΕΚ διεκδικήτρια; Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα φτιάξει τον νέο ΠΑΟΚ που θα διαπρέψει; Θα μείνει ο Κόντης ως μόνιμος στον πάγκο του Παναθηναϊκού;

Τι γίνεται όμως όταν μία ομάδα έρχεται από το χαμηλότερο ράφι για να ταράξει τα νερά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη φετινή σεζόν ο Λεβαδειακός είναι αυτή η ομάδα, η οποία διαπρέπει μέχρι στιγμής παραδίδοντας φοβερό ποδόσφαιρο, έχοντας στον πάγκο Έλληνα προπονητή, τον Νίκο Παπαδόπουλο και φυσικά έντονο ελληνικό στοιχείο στην εντεκάδα. 

Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: 6-0 (MD 6, 05/10/2025)

Ήδη αντιμετώπισε τους τρεις εκ των μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος και τα πήγε περίφημα, συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Οι μοναδικές ήττες που δέχτηκε ήταν από τους δύο τελευταίους, αμφότερες όμως στο όριο κι έχοντας κοντράρει στα ίσια πολύ ακριβότερους αντιπάλους, ενώ στη Λεωφόρο έκανε το μεγάλο "μπαμ" και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3 - 2 | Highlights - Stoiximan Super League - 27/09/2025 | COSMOTE SPORT HD
Κλείσιμο

Δύο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη, γκολ επί του Παναθηναϊκού, μόνο με την ΑΕΚ δεν βρήκε δίχτυα -μοναδικό φετινό ματς- έχοντας όμως χάσει σπουδαίες ευκαιρίες και χάνοντας μόλις 1-0.

Μόνο τον ΠΑΟΚ δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμα οι Βοιωτοί, αλλά μαζί του έπαιξαν στο Κύπελλο και τον διέλυσαν με 4-1 σε ένα από αποτελέσματα που τάραξαν τα νερά του ελληνικού ποδοσφαίρου στο ξεκίνημα της σεζόν. 

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 4 - 1 | Highlights - Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025/26 - 17/9/25 | COSMOTE SPORT HD

Συνήθως όταν συζητάμε για την ομάδα-έκπληξη, στεκόμαστε στην καλή άμυνα, στη σταθερή απόδοση μίας ομάδας. Ο λεβαδειακός είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου μία χαμηλότερου επιπέδου ομάδα, ξεχωρίζει για την επιθετική της λειτουργία. 

Ο Λεβαδειακός μετράει 16 γκολ σε μόλις έξι αγωνιστικές και είναι πρώτος στην σχετική λίστα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα

Ωστόσο, οι Βοιωτοί δεν σταματάνε εκεί. Έχουν καταφέρει να έχουν την τρίτη καλύτερη επίθεση, ανάμεσα σε Premier League, Ligue 1, Serie A, La Liga και Bundesliga.

Λεβαδειακός - ΟΦΗ: 4-0 (MD 4, 21/09/2025)

Η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη θέση με 18 γκολ, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 17, για να μπει στην κουβέντα ο Λεβαδειακός με 16, όσα έχει και η Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ίντερ μετράει 15, ενώ την λίστα κλείνει η Παρί Σεν Ζερμέν με 14.

Ο Λεβαδειακός είχε αποδείξει από την περσινή σεζόν, όπου σώθηκε άνετα, τις βάσεις που είχαν μπει στο παιχνίδι του με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο. 

Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα

Τη φετινή σεζόν, παρότι έχασε τον Ζίνι, ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του στην ΑΕΚ, δεν αποδυναμώθηκε και μάλιστα φαίνεται να δυνάμωσε κιόλας. 

Λεβαδειακός - Κηφισιά: 3-2 (MD1, 25/08/2025)

Έκανε εξαιρετικές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τους έμπειρους πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Λοντίγκιν και Μάγκνουσον. 

Παρέμειναν κάποιες σημαντικές σταθερές, ο Μπάλτζι, ο Πεντρόσο, ο Λαγιούς, ο Όζμπολτ και φυσικά ο κορμός των Ελλήνων, Τσάπρας, Βήχος, Λιάγκας, Συμελίδης, ο Κωστή και ο Τσιβελεκίδης, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. 

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1 - 1 | Highlights - Stoiximan Super League - 31/8/25 | COSMOTE SPORT HD

Οι Βοιωτοί συγκατοικούν αυτή τη στιγμή με τον Άρη στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς. Ο στόχος της ομάδας, όπως λένε οι αξιωματούχοι της, είναι να μπουν στις θέσεις 5-8, όπου θα σχηματιστεί ένα μίνι πρωτάθλημα, όπου ο πρώτος θα πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. 

Λεβαδειακός: Η ομάδα που «τρελαίνει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο αρχιτέκτονας Παπαδόπουλος και τα ευρωπαϊκά όνειρα

 Τα όνειρα βέβαια, είναι τσάμπα, όποτε ίσως να μπορεί να στοχεύσει και στην πρώτη τετράδα, αφήνοντας από κάτω του τον Παναθηναϊκό των πολλών σκαμπανεβασμάτων.

