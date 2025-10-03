Europa League: Μεγάλα διπλά για Άστον Βίλα, Μίντιλαντ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Δείτε γκολ

Κλείσιμο

Η κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Europa League απέκτησε... πολυκοσμία μόλις απ' τη 2η αγωνιστική, καθώς 7 ομάδες διπλασίασαν τις νίκες τους και έχουν πάρει θέση στα «ψηλά πατώματα» του πίνακα.Στο δεύτερο σκέλος της ημέρας, ξεχώρισαν οι μεγάλες εκτός έδρας νίκες της Μίντιλαντ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-2 (σε ένα ματς με απίθανη εξέλιξη κι ανατροπές), της Ντινάμο Ζάγκρεμπ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-1 και της Άστον Βίλα στο "De Kuip" απέναντι στη Φέγενορντ με 2-0. Στην κορυφή βρίσκεται και η Πόρτο που «λύγισε» τον Ερυθρό Αστέρα με ένα γκολ του Μόρα στο 90', αλλά και η Λιόν που... καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Σάλτσμπουργκ με 2-0.Πέμπτη 2/10Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία) 0-1 (6' Χάραλντσον)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία) 2-1 (3', 26' Ακτούρκογλου - 37' πέν. Κέβιν)Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-2 (21' Ρικάρντο Όρτα, 85' Μαρτίνες)