Europa League: Μεγάλα διπλά για Άστον Βίλα, Μίντιλαντ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Δείτε γκολ
Επτά ομάδες διπλασίασαν τις νίκες τους και έχουν πάρει θέση στα «ψηλά πατώματα» του πίνακα - Ήττες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ - Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία
Η κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Europa League απέκτησε... πολυκοσμία μόλις απ' τη 2η αγωνιστική, καθώς 7 ομάδες διπλασίασαν τις νίκες τους και έχουν πάρει θέση στα «ψηλά πατώματα» του πίνακα.
Στο δεύτερο σκέλος της ημέρας, ξεχώρισαν οι μεγάλες εκτός έδρας νίκες της Μίντιλαντ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-2 (σε ένα ματς με απίθανη εξέλιξη κι ανατροπές), της Ντινάμο Ζάγκρεμπ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-1 και της Άστον Βίλα στο "De Kuip" απέναντι στη Φέγενορντ με 2-0. Στην κορυφή βρίσκεται και η Πόρτο που «λύγισε» τον Ερυθρό Αστέρα με ένα γκολ του Μόρα στο 90', αλλά και η Λιόν που... καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Σάλτσμπουργκ με 2-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League έχουν ως εξής:
Πέμπτη 2/10
Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία) 0-1 (6' Χάραλντσον)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία) 2-1 (3', 26' Ακτούρκογλου - 37' πέν. Κέβιν)
Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-2 (21' Ρικάρντο Όρτα, 85' Μαρτίνες)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6
Μίντιλαντ 6
Άστον Βίλα 6
Μπράγκα 6
Λιόν 6
Λιλ 6
Πόρτο 6
Βικτόρια Πλζεν 4
-------------------
Μπέτις 4
Φράιμπουργκ 4
Φερεντσβάρος 4
Παναθηναϊκός 3
Θέλτα 3
Βασιλεία 3
Ρόμα 3
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3
-------------------
Μπραν 3
Γκενκ 3
Γιουνγκ Μπόις 3
Φενερμπαχτσέ 3
Λουντογκόρετς 3
Στουρμ Γκρατς 3
Στουτγκάρδη 3
Στεάουα Βουκ. 3
-------------------
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Ερυθρός Αστέρας 1
Μπολόνια 1
ΠΑΟΚ 1
Σέλτικ 1
Μακάμπι Τελ Αβιβ 1
Νις 0
Ρέιντζερς 0
Ουτρέχτη 0
Σάλτσμπουργκ 0
Φέγενορντ 0
Μάλμε 0
Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-1 (29' Ορσολίνι - 57' πέν. Αντάμου)
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 1-2 (55' Σφιντέρσκι - 75', 82' Σμιτ)
Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-1 (9' πέν. Γουίλιαμ Γκόμες, 90' Μόρα - 33' Κόστοφ)
Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-2 (61' Μπουεντιά, 79' ΜακΓκιν)
Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (11' Σατριάνο, 57' Κλούιφερτ)
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία) 2-3 (22' Εντογιέ, 90'+3' πέν. Γουντ - 18' Ντιαό, 24' Μπεχ Σόρενσεν, 88' Μπίσκοφ)
Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 3-1 (45'+3' Άσπας, 53' Ιγκλέσιας, 71' Σβέντμπεργκ - 37' Γιακουμάκης)
Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-2 (11', 36' Μοντέιρο)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-3 (14' Αμπού Φαρχί - 16' Λίσιτσα, 19', 72' Λιούμπισιτς)
Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (3' Αζέτι, 84' Μποπρσίνσκι)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (7' Χόρβατ, 35' Κιτεϊσβίλι - 49' Γκασαμά)
Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1 (44' Βάργκα)
Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-0 (41' Μάγκνουσον)
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία) 3-0 (34' Βίντρα, 44' Ντουροσίνμι, 53' Σπασίλ)
