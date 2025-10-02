Κόντης: «Άδικο για τα παιδιά το αποτέλεσμα, να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για άδικο αποτέλεσμα μιλώντας μετά την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και επισήμανε πως πρέπει οι «πράσινοι» να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι