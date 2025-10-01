Η Γαλατά έκανε την έκπληξη επικρατώντας 1-0 της Λίβερπουλ, η Ατλέτικο διέλυσε 5-1 την Άιντραχτ - Δείτε τα 33 γκολ του Champions League

Ειδήσεις σήμερα:

Οι κολτσονέρος προηγήθηκαν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, με την Άιντραχτ να μειώνει στο 57', αλλά να δέχεται άλλα δύο γκολ έως το φινάλε...Για μισή ώρα η ομάδα του Χρήστου Ζαφείρη κρατούσε με σχετικά καλή εικόνα το 0-0 στο Σαν Σίρο. Όμως ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Στάνεκ ακριβώς στο 30', ο οποίος έδωσε ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ήταν η αρχή του τέλους με τον Ντούμφρις στο 34' να πετυχαίνει το 2-0.Από κει και πέρα το ματς απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Μαρτίνεζ στο 65' να διαμορφώνει το τελικό σκορ.Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέστρεψε στο Στάμφορντ Μπριτζ, αλλά έφυγε με άδεια χέρια παρά την εξαιρετική εικόνα της ομάδας του (πολύ καλός ο Παυλίδης).Οι οπαδοί της Τσέλσι αποθέωσαν τον Πορτογάλο, αλλά πανηγύρισαν έξαλλα και το αυτογκόλ του Ρίος στο 21' (από γύρισμα του Γκαρνάτσο).Οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν, όμως οι Λονδρέζοι διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμα πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη, ενώ η Μπενφίκα είναι πλέον με δύο ήττες.Πέρσι είχαν συναντηθεί στους ημιτελικούς του Europa League με τους Άγγλους να περνούν με δύο νίκες, αλλά σήμερα τα χρειάστηκαν.Οι Νορβηγοί αφού έχασαν πέναλτι στο 35' με τον Χεγκ, κατάφεραν να αιφνιδιάσουν στο Β' ημίχρονο όταν προηγήθηκαν με το γκολ του Χάουγκε στο 53' κι αφού ακυρώθηκε για φάουλ η ισοφάριση του Μπετανκούρ στο 55' στο 66' ο Χάουγκε έκανε το 2-0.Οι Σπερς μείωσαν στο 68' με τον Φαν Ντε Φεν, ισοφάρισαν στο 89' με το γκολ του Γκούντερσεν, ωστόσο γλίτωσαν το απόλυτο σοκ στο 90'+5' όταν ο Χέλμερσεν έχασε τεράστια ευκαιρία για το 3-2.Στην πρεμιέρα κόντρα στη Ρεάλ αδικείται από την ήττα με 2-1 στη Μαδρίτη και φρόντισε να το επιβεβαιώσει και σήμερα.Οι Φωκαείς ήταν σαρωτικοί απέναντι στον τραγικό Άγιαξ και στο 30' το σκορ ήταν ήδη στο 3-0, με τον Ομπαμεγιάνγκ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα μόλις στο 52'.Στο πρώτο ιστορικά εντός έδρας ματς σε τελική φάση του Champions League η πρωταθλήτρια Κύπρου πανηγύρισε και το πρώτο της ιστορικό γκολ (45' Όρσιτς), αλλά οι Βαυαροί της Μπάγερν αποδείχθηκαν αγενείς οικοδεσπότες.Οι πρωταθλητές Γερμανίας από τα πρώτα λεπτά έδειξαν τις διαθέσεις τους και μέσα σ' ένα εικοσάλεπτο (15'-34') έφτασαν στο 0-4.Το γκολ του Όρσιτς πανηγυρίστηκε έξαλλα, με τον Ολίσε να διαμορφώνει το τελικό 1-5.Ένας Χρήστος Τζόλης δεν αρκεί για την Μπριζ.Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με περισσότερη ορμή στο ματς και δεν άργησαν να τη μετουσιώσουν. Στο 38ο λεπτό, έκλεψαν ψηλά, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Τζόλη κι αυτός, αφού... ξάπλωσε τον αντίπαλό του με κοφτή ντρίμπλα, πλάσαρε άψογα από το ύψος της περιοχής και... έστειλα τη μπάλα στη γωνία με φάλτσο.Αναπόφευκτα πάντως, η Αταλάντα ανέβασε την πίεσή της προσπαθώντας να απαντήσουν και δικαιώθηκαν στο φινάλε. Στο 74ο λεπτό, ο Πάσαλιτς κέρδισε το πέναλτι και ο Σάμαρτζιτς το μετέτρεψε σε γκολ για το 1-1. Οι Βέλγοι είχαν ευκαιρίες μετά την ισοφάριση αλλά τιμωρήθηκαν σκληρά, αφού με κεφαλιά στο 87' ο Πάσαλιτς γύρισε τούμπα το ματς και χάρισε στην Αταλάντα το πρώτο της τρίποντο στα αστέρια φέτος.Περίπου 8.000 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη και μόλις 300 από τα κινεζικά σύνορα και μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, η Ρεάλ έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Champions League. H Βασίλισσα διέλυσε 5-0 την Καϊράτ βγάζοντας έτσι... αντίδραση στην πεντάρα από την Ατλέτικο.Οι Μαδριλένοι δεν έπεισαν στο πρώτο 45λεπτο, παρά το γεγονός πως η κατοχή ξεπέρασε το 70%. Ο Βινίσιους δεν μπόρεσε να κάνει τις καλές ευκαιρίες γκολ, κάτι όμως που έγινε από τα πόδια του Μασταντουόνο.Ο Αργεντινός κέρδισε πέναλτι και στο 25' ο Εμπαπέ σκόραρε. Ο Γάλλος σταρ έκανε το δικό του πάρτι στην επανάληψη, αφού με τέρματα στο 52' και στο 73' σημείωσε χατ τρικ.Ο Καμαβινγκά στο 83' σημείωσε το 4-0 και στις καθυστερήσεις ο Μπραΐμ Ντίαθ διαμόρφωσε το 5-0.Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 2-1 (74' πέν. Σάμαρτζιτς, 87' Πάσαλιτς - 38' Τζόλης)Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-5 (25' πέν., 52', 74' Μπαπέ, 83' Καμαβινγκά, 90'+3 Ντίαζ)Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0 (30', 65' Μαρτίνες, 34' Ντάμφρις)Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0 (18' αυτ. Ρίος)Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία) 5-1 (4' Ρασπαντόρι, 33' Λε Νορμάν, 45'+1', 68' Γκριεζμάν, 82' πέν. Άλβαρες - 57' Μπούρκαρντ)Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία) 2-2 (53', 66' Χάουγκε - 68' Φαν ντε Φεν, 89' αυτ. Γκούντερσεν)Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 4-0 (6', 12' Παϊσάο, 26' Γκρίνγουντ, 52' Ομπαμεγιάνγκ)Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-0 (16' πέν. Οσιμέν)Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-5 (45' Όρσιτς - 15', 34' Κέιν, 20' Γκερέιρο, 31' Τζάκσον, 69' Ολίσε)Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 19:45Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 22:00Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00