Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα…

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.