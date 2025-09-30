Super League 1: Οριστικά στην Τρίπολη θα διεξαχθεί ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης
SPORTS
Super League 1 Παγκρήτιο Στάδιο ΟΦΗ Άρης

Super League 1: Οριστικά στην Τρίπολη θα διεξαχθεί ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης

Μία ακόμη αλλαγή έδρας στη φετινή Super League 1 καθώς όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια ο ΟΦΗ αντί για το Παγκρήτιο θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Super League 1: Οριστικά στην Τρίπολη θα διεξαχθεί ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η τραγική εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος ο ΟΦΗ στον αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά,  ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει να διεξαχθεί ένας δεύτερος αγώνας χωρίς να έχει «δέσει» το χορτάρι.

Έτσι ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Άρη ήταν μεταξύ της AEL FC Arena και του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνη» με τη Λίγκα να ανακοινώνει πριν από λίγο την επιλογή του δεύτερου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο).»

Ειδήσεις σήμερα:

Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης