Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Super League 1: Οριστικά στην Τρίπολη θα διεξαχθεί ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης
Super League 1: Οριστικά στην Τρίπολη θα διεξαχθεί ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης
Μία ακόμη αλλαγή έδρας στη φετινή Super League 1 καθώς όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια ο ΟΦΗ αντί για το Παγκρήτιο θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
Η τραγική εικόνα του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος ο ΟΦΗ στον αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά, ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει να διεξαχθεί ένας δεύτερος αγώνας χωρίς να έχει «δέσει» το χορτάρι.
Έτσι ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Άρη ήταν μεταξύ της AEL FC Arena και του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνη» με τη Λίγκα να ανακοινώνει πριν από λίγο την επιλογή του δεύτερου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο).»
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Έτσι ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Άρη ήταν μεταξύ της AEL FC Arena και του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνη» με τη Λίγκα να ανακοινώνει πριν από λίγο την επιλογή του δεύτερου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο).»
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα