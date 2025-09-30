Super League 1: Οριστικά στην Τρίπολη θα διεξαχθεί ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης

Μία ακόμη αλλαγή έδρας στη φετινή Super League 1 καθώς όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια ο ΟΦΗ αντί για το Παγκρήτιο θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»