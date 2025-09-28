Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών: Η Ιταλία παρέμεινε στον θρόνο της - Δείτε βίντεο

Στο πρώτο σετ οι «ατζούρι» ξεκίνησαν νευρικά και χρειάστηκε χρόνος για να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Ρομανό (7 πόντοι, 88% αποτελεσματικότητα στην επίθεση) και τα σερβίς των Μπότολο και Μικελέτο έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της Ιταλίας, που έκλεισε το σετ με 25-21.Στο δεύτερο σετ οι Ιταλοί πήραν από νωρίς προβάδισμα, όμως οι παίκτες του Μπλεντζίνι μείωσαν σε 13-11. Από εκεί και πέρα, ο Ρομανό έκανε τη διαφορά με μια εντυπωσιακή σειρά πέντε άσων, ανεβάζοντας το σκορ στο 23-16. Το τελικό 25-17 ήρθε μετά από λάθος του Νικόλοφ, δίνοντας το 2-0 στους Ιταλούς.Η Βουλγαρία βρήκε αντίδραση στο τρίτο σετ, με προβάδισμα 15-10 και ώθηση από το κοινό. Παρά τις αλλαγές του Ντε Τζόρτζι, οι Βούλγαροι διατήρησαν το προβάδισμα και με 25-17 μείωσαν σε 2-1.Στο τέταρτο σετ όμως, η Ιταλία μπήκε αποφασισμένη να τελειώσει τη δουλειά. Με προβάδισμα 10-4 και απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Ο Μπότολο κυριάρχησε στο φινάλε και με το εμφατικό 25-10, η Ιταλία σφράγισε τον δεύτερο συνεχόμενο και πέμπτο παγκόσμιο τίτλο της ιστορίας της...