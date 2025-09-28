Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών: Η Ιταλία παρέμεινε στον θρόνο της - Δείτε βίντεο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών: Η Ιταλία παρέμεινε στον θρόνο της - Δείτε βίντεο
Η Εθνική Ιταλίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών για πέμπτη φορά στην ιστορία της επικρατώντας με 3-1 της νεανικής Βουλγαρίας
Στις Φιλιππίνες, οι «ατζούρι» ανέκοψαν τα όνειρα της νεανικής ομάδας της Βουλγαρίας, η οποία –με εξαίρεση το τρίτο σετ– έδειχνε να υποτάσσεται πλήρως στην ανωτερότητα του συγκροτήματος του Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι. Η Ιταλία επικράτησε με 3-1 σετ (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) και σφράγισε πανηγυρικά τον τίτλο.
Η επιτυχία ήταν απόλυτα δίκαιη σε μια διοργάνωση όπου η Ιταλία ανέβαζε συνεχώς στροφές, παίζοντας σχεδόν άψογα μετά τη φάση των ομίλων, όπου είχε γνωρίσει μια απρόσμενη ήττα από το Βέλγιο. Εκείνο το αποτέλεσμα πάντως το… ξεπλήρωσε στον προημιτελικό, ενώ στη συνέχεια νίκησε διαδοχικά Ουκρανία, Αργεντινή και Βέλγιο, προτού επιβληθεί με κυριαρχικό τρόπο στον ημιτελικό απέναντι στην Πολωνία και στον τελικό απέναντι στη Βουλγαρία, που καθοδηγείται από τον πρώην προπονητή της Ιταλίας, Τζιανλορέντσο Μπλεντζίνι.
Αυτός είναι ο πέμπτος παγκόσμιος τίτλος στην ιστορία της Ιταλίας, μετά τις κατακτήσεις του 1990, 1994, 1998 και 2022, ενώ αποτελεί και τον δεύτερο συνεχόμενο. Οι «ατζούρι» πλησιάζουν πλέον ακόμη περισσότερο το απόλυτο ρεκόρ της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία μετρά έξι τρόπαια την περίοδο 1949-1982.
Για τον Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι αυτή ήταν επίσης μια ιστορική στιγμή, καθώς έφτασε τις πέντε κατακτήσεις Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, τρεις ως παίκτης (1990-1998) και δύο ως προπονητής. Παράλληλα, συμπλήρωσε 100 νίκες στον πάγκο της Ιταλίας. Στο πλευρό του, ο βοηθός του Μάρκο Μεόνι (παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998) και ο team manager Τζάκομο Τζιρέτο (πρωταθλητής το 1994), πρόσθεσαν επίσης ακόμη έναν τίτλο στις καριέρες τους.
Η Ιταλία έγινε η δεύτερη χώρα που κατακτά την ίδια χρονιά τόσο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών όσο και γυναικών, κάτι που είχε συμβεί μόνο στη Σοβιετική Ένωση (1952, 1960). Για την ιταλική ομοσπονδία δεν είναι η πρώτη «διπλή» επιτυχία, καθώς το ίδιο είχε επιτευχθεί το 2021 στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Έτσι, το βόλεϊ αναδεικνύεται ως το μοναδικό ομαδικό άθλημα της Ιταλίας που έχει στεφθεί παγκόσμιο πρωταθλητή σε άνδρες και γυναίκες την ίδια χρονιά.Αναμνηστικά βόλεϊ
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
Η Ιταλία ξεκίνησε με το δίδυμο Τζιανέλι – Ρομανό στη διαγώνιο, τους Μικελέτο και Μπότολο στις θέσεις των ακραίων, τους Αντσάνι και Ρούσο κεντρικούς, και τον Μπαλάσο λίμπερο. Η Βουλγαρία παρέταξε τον Σιμεόν Νικόλοφ πασαδόρο, τον Ασπάροφ διαγώνιο, τους Ατανάσοφ και Αλεξάνταρ Νικόλοφ ακραίους, τους Πέτκοφ και Γκροζντάνοφ κεντρικούς και τον Κόλεφ λίμπερο.
Η επιτυχία ήταν απόλυτα δίκαιη σε μια διοργάνωση όπου η Ιταλία ανέβαζε συνεχώς στροφές, παίζοντας σχεδόν άψογα μετά τη φάση των ομίλων, όπου είχε γνωρίσει μια απρόσμενη ήττα από το Βέλγιο. Εκείνο το αποτέλεσμα πάντως το… ξεπλήρωσε στον προημιτελικό, ενώ στη συνέχεια νίκησε διαδοχικά Ουκρανία, Αργεντινή και Βέλγιο, προτού επιβληθεί με κυριαρχικό τρόπο στον ημιτελικό απέναντι στην Πολωνία και στον τελικό απέναντι στη Βουλγαρία, που καθοδηγείται από τον πρώην προπονητή της Ιταλίας, Τζιανλορέντσο Μπλεντζίνι.
Αυτός είναι ο πέμπτος παγκόσμιος τίτλος στην ιστορία της Ιταλίας, μετά τις κατακτήσεις του 1990, 1994, 1998 και 2022, ενώ αποτελεί και τον δεύτερο συνεχόμενο. Οι «ατζούρι» πλησιάζουν πλέον ακόμη περισσότερο το απόλυτο ρεκόρ της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία μετρά έξι τρόπαια την περίοδο 1949-1982.
Για τον Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι αυτή ήταν επίσης μια ιστορική στιγμή, καθώς έφτασε τις πέντε κατακτήσεις Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, τρεις ως παίκτης (1990-1998) και δύο ως προπονητής. Παράλληλα, συμπλήρωσε 100 νίκες στον πάγκο της Ιταλίας. Στο πλευρό του, ο βοηθός του Μάρκο Μεόνι (παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998) και ο team manager Τζάκομο Τζιρέτο (πρωταθλητής το 1994), πρόσθεσαν επίσης ακόμη έναν τίτλο στις καριέρες τους.
Η Ιταλία έγινε η δεύτερη χώρα που κατακτά την ίδια χρονιά τόσο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών όσο και γυναικών, κάτι που είχε συμβεί μόνο στη Σοβιετική Ένωση (1952, 1960). Για την ιταλική ομοσπονδία δεν είναι η πρώτη «διπλή» επιτυχία, καθώς το ίδιο είχε επιτευχθεί το 2021 στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Έτσι, το βόλεϊ αναδεικνύεται ως το μοναδικό ομαδικό άθλημα της Ιταλίας που έχει στεφθεί παγκόσμιο πρωταθλητή σε άνδρες και γυναίκες την ίδια χρονιά.Αναμνηστικά βόλεϊ
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
Η Ιταλία ξεκίνησε με το δίδυμο Τζιανέλι – Ρομανό στη διαγώνιο, τους Μικελέτο και Μπότολο στις θέσεις των ακραίων, τους Αντσάνι και Ρούσο κεντρικούς, και τον Μπαλάσο λίμπερο. Η Βουλγαρία παρέταξε τον Σιμεόν Νικόλοφ πασαδόρο, τον Ασπάροφ διαγώνιο, τους Ατανάσοφ και Αλεξάνταρ Νικόλοφ ακραίους, τους Πέτκοφ και Γκροζντάνοφ κεντρικούς και τον Κόλεφ λίμπερο.
Στο πρώτο σετ οι «ατζούρι» ξεκίνησαν νευρικά και χρειάστηκε χρόνος για να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Ρομανό (7 πόντοι, 88% αποτελεσματικότητα στην επίθεση) και τα σερβίς των Μπότολο και Μικελέτο έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της Ιταλίας, που έκλεισε το σετ με 25-21.
Στο δεύτερο σετ οι Ιταλοί πήραν από νωρίς προβάδισμα, όμως οι παίκτες του Μπλεντζίνι μείωσαν σε 13-11. Από εκεί και πέρα, ο Ρομανό έκανε τη διαφορά με μια εντυπωσιακή σειρά πέντε άσων, ανεβάζοντας το σκορ στο 23-16. Το τελικό 25-17 ήρθε μετά από λάθος του Νικόλοφ, δίνοντας το 2-0 στους Ιταλούς.
Η Βουλγαρία βρήκε αντίδραση στο τρίτο σετ, με προβάδισμα 15-10 και ώθηση από το κοινό. Παρά τις αλλαγές του Ντε Τζόρτζι, οι Βούλγαροι διατήρησαν το προβάδισμα και με 25-17 μείωσαν σε 2-1.
Στο τέταρτο σετ όμως, η Ιταλία μπήκε αποφασισμένη να τελειώσει τη δουλειά. Με προβάδισμα 10-4 και απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Ο Μπότολο κυριάρχησε στο φινάλε και με το εμφατικό 25-10, η Ιταλία σφράγισε τον δεύτερο συνεχόμενο και πέμπτο παγκόσμιο τίτλο της ιστορίας της...
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα