Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Η απάντηση του κωμικού σε σχόλια που υποστηρίζουν ότι κατάγεται από την Αλβανία
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα social media και ο... πόλεμος απόψεων για την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan μετά τα προσβλητικά σχόλια που έκανε σε παράστασή του, όταν, μεταξύ άλλων, συσχέτισε την ελληνική σημαία με... βοθρολύματα.
Ο stand-up κωμικός χρησιμοποίησε σήμερα το X, για ν' απαντήσει σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί εξ αυτών έσπευσαν να γράψουν ότι η καταγωγή του είναι από την Αλβανία και γι' αυτό μίλησε με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την ελληνική σημαία.
«Στα φασιστοσχόλια στα σόσιάλ μου, κυκλοφορεί ως φακτ από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να'χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας» έγραψε σχετικά, με τις επιθέσεις, πάντως, κάτω από την ανάρτησή του, να συνεχίζονται...
