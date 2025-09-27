Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Η Γουέστ Χαμ λίγες ώρες μετά την απόλυση του Πότερ ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Η Γουέστ Χαμ λίγες ώρες μετά την απόλυση του Πότερ ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τα «σφυριά»
Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος ήταν ο πρώτος προπονητής που έχασε φέτος τη δουλειά του στην Premier League (όταν απολύθηκε από τη Φόρεστ) δεν έμεινε για πολύ στο ταμείο ανεργίας, όπου βρίσκεται πλέον ο Γκρέιαμ Πότερ.
Νωρίς το πρωί η διοίκηση της Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε το διαζύγιο της με τον Άγγλο τεχνικό που δουλεύοντας για δεύτερη φορά σε ομάδα του Λονδίνου δεν τα πήγε καθόλου καλά (τώρα απολύθηκε μετά από 8 μήνες, στην Τσέλσι είχε μείνει 7 μήνες) και μετά από λίγες ώρες επιβεβαίωσε τα προγνωστικά παρουσιάζοντας τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο και θα κάνει ντεμπούτο τη Δευτέρα (29/9) για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον.
Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και οδήγησε την ομάδα στην έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Σε 71 παιχνίδια στον πάγκο, είχε απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο ως νέο προπονητή της ανδρικής ομάδας.Ο Νούνο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Χάμερς και θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας τη Δευτέρα το βράδυ, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον για την Premier League.
Ο Πορτογάλος προπονητής έρχεται στο Λονδρέζικο Στάδιο έχοντας διαγράψει μία εντυπωσιακή καριέρα στον πάγκο, οδηγώντας πρόσφατα τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Ευρώπη μέσω της 7ης θέσης στην Premier League και στα ημιτελικά του FA Cup την προηγούμενη σεζόν. Ως παίκτης με τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων με την Πόρτο, και ως προπονητής με τη Γουλβς και τη Σαουδική Αλ-Ιτιχάντ, ο 51χρονος Νούνο θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς προπονητές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Νούνο φέρνει στη Γουέστ Χαμ την εξαιρετική προπονητική του ικανότητα, την τακτική του ευφυΐα και τις ηγετικές του ικανότητες και ανυπομονεί να ξεκινήσει τη δουλειά στην ανατολική πλευρά του Λονδίνου.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και υπερήφανος που εκπροσωπώ τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ», είπε στις πρώτες του δηλώσεις και συμπλήρωσε: «Στόχος μου είναι να δουλέψω σκληρά για να αποδώσει η ομάδα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει και ανυπομονώ για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
Νωρίς το πρωί η διοίκηση της Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε το διαζύγιο της με τον Άγγλο τεχνικό που δουλεύοντας για δεύτερη φορά σε ομάδα του Λονδίνου δεν τα πήγε καθόλου καλά (τώρα απολύθηκε μετά από 8 μήνες, στην Τσέλσι είχε μείνει 7 μήνες) και μετά από λίγες ώρες επιβεβαίωσε τα προγνωστικά παρουσιάζοντας τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο και θα κάνει ντεμπούτο τη Δευτέρα (29/9) για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον.
Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και οδήγησε την ομάδα στην έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Σε 71 παιχνίδια στον πάγκο, είχε απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο ως νέο προπονητή της ανδρικής ομάδας.Ο Νούνο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Χάμερς και θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας τη Δευτέρα το βράδυ, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον για την Premier League.
Ο Πορτογάλος προπονητής έρχεται στο Λονδρέζικο Στάδιο έχοντας διαγράψει μία εντυπωσιακή καριέρα στον πάγκο, οδηγώντας πρόσφατα τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Ευρώπη μέσω της 7ης θέσης στην Premier League και στα ημιτελικά του FA Cup την προηγούμενη σεζόν. Ως παίκτης με τίτλους πρωταθλημάτων και κυπέλλων με την Πόρτο, και ως προπονητής με τη Γουλβς και τη Σαουδική Αλ-Ιτιχάντ, ο 51χρονος Νούνο θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς προπονητές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Νούνο φέρνει στη Γουέστ Χαμ την εξαιρετική προπονητική του ικανότητα, την τακτική του ευφυΐα και τις ηγετικές του ικανότητες και ανυπομονεί να ξεκινήσει τη δουλειά στην ανατολική πλευρά του Λονδίνου.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και υπερήφανος που εκπροσωπώ τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ», είπε στις πρώτες του δηλώσεις και συμπλήρωσε: «Στόχος μου είναι να δουλέψω σκληρά για να αποδώσει η ομάδα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει και ανυπομονώ για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα