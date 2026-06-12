Πρόβλημα με τον Τόμας Πάρτεϊ στην εθνική Γκάνας: Δεν του χορήγησαν βίζα οι Καναδοί και δεν παίζει με τον Παναμά
Πρόβλημα με τον Τόμας Πάρτεϊ στην εθνική Γκάνας: Δεν του χορήγησαν βίζα οι Καναδοί και δεν παίζει με τον Παναμά
Ο Τόμας Πάρτεϊ είχε κατηγορηθεί από τέσσερις γυναίκες για απόπειρες βιασμού και σεξουαλικές επιθέσεις όταν έπαιζε στην Άρσεναλ
Σημαντικό πλήγμα υπέστη η εθνική ομάδα της Γκάνας ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναμά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς ο Τόμας Πάρτεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα, μετά την απόρριψη της αίτησής του για χορήγηση βίζας εισόδου στον Καναδά.
Την εξέλιξη γνωστοποίησε η FIFA, επιβεβαιώνοντας ότι ο διεθνής μέσος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της Γκάνας.
Η απουσία του Πάρτεϊ αποτελεί σημαντική απώλεια για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της αφρικανικής χώρας, δεδομένου του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει στη μεσαία γραμμή της ομάδας.
Ο 32χρονος έχει δήλωσε αθώος για επτά κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που σχετίζονται με ισχυρισμούς τεσσάρων διαφορετικών γυναικών μεταξύ 2020 και 2022, όταν έπαιζε στην Άρσεναλ.
Αναμένεται να δικαστεί τον επόμενο χρόνο.
Σε ανακοίνωσή της, η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στην ισπανική Βιγιαρεάλ, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει από την προπονητική βάση της Γκάνας στη Βοστώνη, αφού «η αίτησή του για βίζα απορρίφθηκε από την καναδική κυβέρνηση».
Την εξέλιξη γνωστοποίησε η FIFA, επιβεβαιώνοντας ότι ο διεθνής μέσος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της Γκάνας.
Η απουσία του Πάρτεϊ αποτελεί σημαντική απώλεια για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της αφρικανικής χώρας, δεδομένου του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει στη μεσαία γραμμή της ομάδας.
Ο 32χρονος έχει δήλωσε αθώος για επτά κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που σχετίζονται με ισχυρισμούς τεσσάρων διαφορετικών γυναικών μεταξύ 2020 και 2022, όταν έπαιζε στην Άρσεναλ.
Αναμένεται να δικαστεί τον επόμενο χρόνο.
Σε ανακοίνωσή της, η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στην ισπανική Βιγιαρεάλ, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει από την προπονητική βάση της Γκάνας στη Βοστώνη, αφού «η αίτησή του για βίζα απορρίφθηκε από την καναδική κυβέρνηση».
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