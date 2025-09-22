Κόκκινη - αστραπή μετά από μαρκάρισμα... καρατέκα: Ο Μοντέιρο άφησε την Τσβόλε με δέκα από το… 2' - Βίντεο
Ολλανδία Τσβόλε κόκκινη κάρτα

Κόκκινη - αστραπή μετά από μαρκάρισμα... καρατέκα: Ο Μοντέιρο άφησε την Τσβόλε με δέκα από το… 2' - Βίντεο

Ο μέσος της Τσβόλε αντίκρισε την ταχύτερη κόκκινη κάρτα στην ιστορία του συλλόγου, μετά την απερίσκεπτη κλωτσιά στο πρόσωπο του Ντέιλ

Κόκκινη - αστραπή μετά από μαρκάρισμα... καρατέκα: Ο Μοντέιρο άφησε την Τσβόλε με δέκα από το… 2' - Βίντεο
Ο Τζαμίρο Μοντέιρο έγινε το πρόσωπο του αγώνα ανάμεσα στην Τσβόλε και την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για το Ολλανδικό πρωτάθλημα, όχι όμως για κάποια θετική του ενέργεια.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 31χρονος μέσος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα. Συγκεκριμένα, χτύπησε με τις τάπες στο πρόσωπο τον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ.

Η αποβολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο Μοντέιρο να γράψει ιστορία, καθώς πρόκειται για την ταχύτερη αποβολή που έχει δεχτεί ποδοσφαιριστής της Τσβόλε. Τελικά, η Τσβόλε ηττήθηκε με 0-2, με την ομάδα να μετρά πλέον τρεις συνεχόμενες ήττες στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Η τιμωρία που επιβλήθηκε είναι τρεις αγωνιστικές, εκ των οποίων η μία με αναστολή. Έτσι, ο Μοντέιρο θα χάσει τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Άλκμααρ (AZ) την Τετάρτη και τη Φόλενταμ το Σάββατο, σε μια περίοδο που η Τσβόλε ψάχνει αντίδραση μετά τις συνεχόμενες ήττες της στο πρωτάθλημα.

Ο Ολλανδικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόφαση μέσα από τα επίσημα κανάλια του, υπογραμμίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής έκανε δεκτό το πειθαρχικό μέτρο χωρίς ένσταση.







