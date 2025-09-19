Champions League: Η Σίτι 2-0 τη Νάπολι, μεγάλο διπλό η Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ και θρίαμβος της Άιντραχτ επί της Γαλατά - Δείτε και τα 25 γκολ
Champions League: Η Σίτι 2-0 τη Νάπολι, μεγάλο διπλό η Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ και θρίαμβος της Άιντραχτ επί της Γαλατά - Δείτε και τα 25 γκολ

Η 1η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώθηκε με νέα βροχή από γκολ - Πρεμιέρα με νίκες για Τζόλη (4-1 η Μπριζ τη Μονακό), Ιωαννίδη (4-1 η Σπόρτινγκ την Καϊράτ) - Ο Ράσφορντ υπέγραψε τη νίκη της Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ, ενώ η Σίτι νίκησε εύκολα με 2-0 τη Νάπολι

Champions League: Η Σίτι 2-0 τη Νάπολι, μεγάλο διπλό η Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ και θρίαμβος της Άιντραχτ επί της Γαλατά - Δείτε και τα 25 γκολ
Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας, Μπάμπης Παπακωνσταντίνου, Νικόλας Καλαργυρός
Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League έπεσε το βράδυ της Πέμπτης με 25 γκολ  που ανέβασαν τον συνολικό απολογισμό των 18 αναμετρήσεων της πρεμιέρας στα 67 γκολ (μέσος όρος σχεδόν 4 γκολ ανά αγώνα!).

Βέβαια με εξαίρεση το Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν (2-2) δεν είχαμε θρίλερ και δράματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι από πολύ νωρίς οι ομάδες βγάζουν... φωτιές και η συνέχεια αναμένεται με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.



Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-2



Η Μπάρτσα είχε να κερδίσει εκτός έδρας σε πρεμιέρα τελικής φάσης του Champions League από το 2005, ο Ράσφορντ είχε να βάλει δύο γκολ σε αγώνα του CL από το 2020... Αμφότερες οι παραδόσεις έσπασαν σήμερα το βράδυ στο Νιούκαστλ, όπου ο Άγγλος επιθετικός έκανε τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μελαγχολούν και αυτούς της Μπάρτσα να πανηγυρίζουν.

Ο Άγγλος χτύπησε για πρώτη φορά στο 56' όταν ο Σαρ τον άφησε αφύλακτο και σκόραρε με δυνατή κεφαλιά, ενώ 67' αφού έκανε το σλάλομ έστειλε τη μπάλα μ' έναν κεραυνό στα αντίπαλα δίχτυα.

Κλείσιμο
Το μόνο που κατάφερε η Νιούκαστλ ήταν να μειώσει με τον Γκόρντον στο 89'


Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-0



Το Έτιχαντ υποκλίθηκε στην επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε, όμως πρόλαβε να τον χαρεί για 26 λεπτά. Η αποβολή του Ντι Λορέντζο στο 21', ανάγκασε τον Κόντε να τον αποσύρει με τη Νάπολι να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο.

Οι παρτενοπέι άντεξαν μέχρι το 56' όταν ο Χάαλαντ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 ο Ντοκού από ασίστ του Ρέιντερς.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι 4-1



Δύο ημέρες μετά το εντός έδρας κάζο της Μπενφίκα (από 2-0, 2-3 με τους Αζέρους της Καραμπάγκ) η Σπόρτινγκ υποδέχθηκε τους Καζάκους της Καϊράτ, με το χαμένο πέναλτι του Χιούμλαντ στο 22' να δημιουργεί εκνευρισμό, που μεγάλωνε όσο έμενε το 0-0. Τελικά στο 44' ο Τρινκάο λύτρωσε τους Πορτογάλους, οι οποίοι άργησαν αλλά καθάρισαν το ματς εμφατικά.

Στο 61' ο Ιωαννίδης μπήκε στο ματς κι από το 65' έως το 68' η Σπόρτινγκ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, πριν ο Φίλιο μειώσει στο 86'.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατάσαραϊ 5-1



Η Γαλατά έκανε το λάθος να προηγηθεί στην έδρα της Άιντραχτ (8' Ακγκούν) και παρόλο που διατήρησε το προβάδισμα έως το 37', μετά το γήπεδο... έγειρε!

Σε εκείνο το λεπτό το αυτογκόλ του Σάντσες έφερε το ματς στην ισορροπία, όχι για πολύ καθώς στο 45'+2' και στο 45'+4' Ουζούν και Μπουρκάρντ έδωσαν αέρα δύο τερμάτων στους Γερμανούς.

Το σοκ για τη Γαλατά ήταν τεράστιο, δεν μπόρεσε να επανέλθει και απλά Μπουρκάρντ και Κνάουφ πέτυχαν άλλα δύο γκολ (66', 77') δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων.


Μπριζ - Μονακό 4-1



Ο Χρήστος Τζόλης έκανε τα πάντα, εκτός από το να βάλει γκολ, ωστόσο η Μπριζ έκανε πάρτι με τη Μονακό και ξεκίνησε εντυπωσιακά το φετινό Champions League.

Οι Μονεγάσκοι έχασαν πέναλτι στο 9' όταν ο Μινιολέ έδιωξε την εκτέλεση του Αχλιούς και μετά το 30'... κατέρρευσαν. Ο Τρεσόλντι σ' εκείνο το σημείο άνοιξε το σκορ, στο 39' ο Ονιεντίκα το 2-0 και στο 42' ο Φαν Άκεν με τρομερό πλασέ το 3-0.

Οι Βέλγοι διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα τους με τον Ντιακόν στο 75' να πετυχαίνει και 4ο γκολ, πριν ο Άνσου Φάτι (μάθαμε ότι αυτή η ψυχή εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο) στο 90' διαμορφώσει το τελικό 4-1.


Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν 2-2


Η Κοπεγχάγη κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 90'+2', αλλά μια άτυχη στιγμή με πρωταγωνιστή τον Παντελή Χατζηδιάκο της στέρησε το τρίποντο.
Οι Δανοί προηγήθηκαν στην πρώτη φάση του αγώνα με τον Λάρσον στο 9', είχαν δοκάρι στο 40' με τον Ελιονούσι κι απίθανη χαμένη ευκαιρία με τον Μουκόκο στο 43' με τη Λεβερκούζεν να μπαίνει στο ματς από το 60' και μετά, αλλά ο Κοτάρσκι να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις.

Στο 82' ο Γκριμάλντο με απίθανο φάουλ ισοφάρισε, ωστόσο στο 87' ο Σίλβα έκανε το 2-1 και το ματς έμοιαζε να έχει τελειώσει. Όμως στο 90'+2' ο Ετσεβέρι έκανε το γύρισμα, ο Χατζηδιάκος δεν μπόρεσε να διώξει με τη μπάλα να καταλήγει από το πόδι του στα δίχτυα της ομάδας του.

Τα αποτελέσματα οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2 (23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0 (3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1 (20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Αγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2 (43΄, 47΄ Τιράμ)

Πέμπτη 17/9
Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1 (32' Τρεσόλντι, 39' Ονιεντίκα, 43' Βανάκεν, 75' Ντιακόν - 90+1΄ Φάτι)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2 (9' Λάρσον, 87' Ρόμπερτ - 82' Γκριμάλντο, 90'+1 αυτ. Χατζηδιάκος)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0 (56΄ Χάαλαντ, 56΄ Ντοκού)

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1 (37΄αυτ. Σάντσες, 45+2΄ Ουζούν Τζαν, 45+4΄, 66΄ Μπούρκαρντ, 75΄ Κνάουφ - 8΄ Γιουνούς)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-0 (44΄,65΄ Τρινκάο, 66΄ Άλισον Σάντος, 68΄ Κουέντα)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2 (90΄ Γκόρντον - 58΄,67΄ Ράσφορντ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (5-1)
2.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)
3. Μπριζ 3 (4-1)
4. Σπόρτινγκ 3 (4-1)
5. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)
6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
7. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
8. Άρσεναλ 3 (2-0)
9. Ίντερ 3 (2-0)
10. Λίβερπουλ 3 (3-2)
11. Καραμπάγκ 3 (3-2)
12. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)
13. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
14. Τότεναμ 3 (1-0)
15. Ντόρμουντ 1 (4-4)
16. Γιουβέντους 1 (4-4)
17. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)
18. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)
19. Κοπεγχάγη 1 (2-2)
20. Λεβερκούζεν 1 (2-2)
21. Ολυμπιακός 1 (0-0)
22. Πάφος 1 (0-0)
23. Ατλέτικο 0 (2-3)
24. Μπενφίκα 0 (2-3)
25. Νιουκάστλ 0 (1-2)
26. Μαρσέιγ 0 (1-2)
27. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)
28. Τσέλσι 0 (1-3)
29. Αϊντχόφεν 0 (1-3)
30. Νάπολι 0 (0-2)
31. Άγιαξ 0 (0-2)
32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)
33. Μονακό 0 (1-4)
34. Καϊράτ 0 (1-4)
35. Αταλάντα 0 (0-4)
36. Γαλατασαράϊ 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
19.45: Αταλάντα - Μπριζ
19.45: Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης
22.00: Πάφος – Μπάγερν
22.00: Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
22.00: Μαρσέιγ - Άγιαξ
22.00: Ιντερ - Σλάβια Πράγας
22.00: Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
22.00: Τσέλσι - Μπενφίκα
22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ.

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου
19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός
22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
22:00: Ντόρτμουντ: Αθλέτικ Μπιλμπάο
22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ
22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους


