Champions League: Η Σίτι 2-0 τη Νάπολι, μεγάλο διπλό η Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ και θρίαμβος της Άιντραχτ επί της Γαλατά - Δείτε και τα 25 γκολ

Οι παρτενοπέι άντεξαν μέχρι το 56' όταν ο Χάαλαντ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 ο Ντοκού από ασίστ του Ρέιντερς.
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι 4-1
Δύο ημέρες μετά το εντός έδρας κάζο της Μπενφίκα (από 2-0, 2-3 με τους Αζέρους της Καραμπάγκ) η Σπόρτινγκ
υποδέχθηκε τους Καζάκους της Καϊράτ, με το χαμένο πέναλτι του Χιούμλαντ στο 22' να δημιουργεί εκνευρισμό, που μεγάλωνε όσο έμενε το 0-0. Τελικά στο 44' ο Τρινκάο λύτρωσε τους Πορτογάλους, οι οποίοι άργησαν αλλά καθάρισαν το ματς εμφατικά.
Στο 61' ο Ιωαννίδης
μπήκε στο ματς κι από το 65' έως το 68' η Σπόρτινγκ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, πριν ο Φίλιο μειώσει στο 86'.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατάσαραϊ 5-1
Η Γαλατά έκανε το λάθος να προηγηθεί στην έδρα της Άιντραχτ (8' Ακγκούν) και παρόλο που διατήρησε το προβάδισμα έως το 37', μετά το γήπεδο... έγειρε!
Σε εκείνο το λεπτό το αυτογκόλ του Σάντσες έφερε το ματς στην ισορροπία, όχι για πολύ καθώς στο 45'+2' και στο 45'+4' Ουζούν και Μπουρκάρντ έδωσαν αέρα δύο τερμάτων στους Γερμανούς.
Το σοκ για τη Γαλατά ήταν τεράστιο, δεν μπόρεσε να επανέλθει και απλά Μπουρκάρντ και Κνάουφ πέτυχαν άλλα δύο γκολ (66', 77') δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων.
Μπριζ - Μονακό 4-1
Ο Χρήστος Τζόλης
έκανε τα πάντα, εκτός από το να βάλει γκολ, ωστόσο η Μπριζ έκανε πάρτι με τη Μονακό και ξεκίνησε εντυπωσιακά το φετινό Champions League.
Οι Μονεγάσκοι έχασαν πέναλτι στο 9' όταν ο Μινιολέ έδιωξε την εκτέλεση του Αχλιούς και μετά το 30'... κατέρρευσαν. Ο Τρεσόλντι σ' εκείνο το σημείο άνοιξε το σκορ, στο 39' ο Ονιεντίκα το 2-0 και στο 42' ο Φαν Άκεν με τρομερό πλασέ το 3-0.
Οι Βέλγοι διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα τους με τον Ντιακόν στο 75' να πετυχαίνει και 4ο γκολ, πριν ο Άνσου Φάτι (μάθαμε ότι αυτή η ψυχή εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο) στο 90' διαμορφώσει το τελικό 4-1.
Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν 2-2
Η Κοπεγχάγη κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 90'+2', αλλά μια άτυχη στιγμή με πρωταγωνιστή τον Παντελή Χατζηδιάκο
της στέρησε το τρίποντο.
Οι Δανοί προηγήθηκαν στην πρώτη φάση του αγώνα με τον Λάρσον στο 9', είχαν δοκάρι στο 40' με τον Ελιονούσι κι απίθανη χαμένη ευκαιρία με τον Μουκόκο στο 43' με τη Λεβερκούζεν να μπαίνει στο ματς από το 60' και μετά, αλλά ο Κοτάρσκι να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις.
Στο 82' ο Γκριμάλντο με απίθανο φάουλ ισοφάρισε, ωστόσο στο 87' ο Σίλβα έκανε το 2-1 και το ματς έμοιαζε να έχει τελειώσει. Όμως στο 90'+2' ο Ετσεβέρι έκανε το γύρισμα, ο Χατζηδιάκος δεν μπόρεσε να διώξει με τη μπάλα να καταλήγει από το πόδι του στα δίχτυα της ομάδας του.
Τα αποτελέσματα οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)
Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)
Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2 (23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0 (3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1 (20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)
Αγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2 (43΄, 47΄ Τιράμ)
Πέμπτη 17/9
Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1 (32' Τρεσόλντι, 39' Ονιεντίκα, 43' Βανάκεν, 75' Ντιακόν - 90+1΄ Φάτι)
Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2 (9' Λάρσον, 87' Ρόμπερτ - 82' Γκριμάλντο, 90'+1 αυτ. Χατζηδιάκος)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0 (56΄ Χάαλαντ, 56΄ Ντοκού)
Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1 (37΄αυτ. Σάντσες, 45+2΄ Ουζούν Τζαν, 45+4΄, 66΄ Μπούρκαρντ, 75΄ Κνάουφ - 8΄ Γιουνούς)
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-0 (44΄,65΄ Τρινκάο, 66΄ Άλισον Σάντος, 68΄ Κουέντα)
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2 (90΄ Γκόρντον - 58΄,67΄ Ράσφορντ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (5-1)
2.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)
3. Μπριζ 3 (4-1)
4. Σπόρτινγκ 3 (4-1)
5. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)
6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
7. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
8. Άρσεναλ 3 (2-0)
9. Ίντερ 3 (2-0)
10. Λίβερπουλ 3 (3-2)
11. Καραμπάγκ 3 (3-2)
12. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)
13. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
14. Τότεναμ 3 (1-0)
15. Ντόρμουντ 1 (4-4)
16. Γιουβέντους 1 (4-4)
17. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)
18. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)
19. Κοπεγχάγη 1 (2-2)
20. Λεβερκούζεν 1 (2-2)
21. Ολυμπιακός 1 (0-0)
22. Πάφος 1 (0-0)
23. Ατλέτικο 0 (2-3)
24. Μπενφίκα 0 (2-3)
25. Νιουκάστλ 0 (1-2)
26. Μαρσέιγ 0 (1-2)
27. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)
28. Τσέλσι 0 (1-3)
29. Αϊντχόφεν 0 (1-3)
30. Νάπολι 0 (0-2)
31. Άγιαξ 0 (0-2)
32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)
33. Μονακό 0 (1-4)
34. Καϊράτ 0 (1-4)
35. Αταλάντα 0 (0-4)
36. Γαλατασαράϊ 0 (1-5)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
19.45: Αταλάντα - Μπριζ
19.45: Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης
22.00: Πάφος – Μπάγερν
22.00: Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
22.00: Μαρσέιγ - Άγιαξ
22.00: Ιντερ - Σλάβια Πράγας
22.00: Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
22.00: Τσέλσι - Μπενφίκα
22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ.
Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου
19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός
22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
22:00: Ντόρτμουντ: Αθλέτικ Μπιλμπάο
22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ
22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους
Ειδήσεις σήμερα:
Στοιχειωμένο έγκλημα 20 ετών στην Κρήτη: «Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ» - Το email που οδηγεί σε δίκη 38χρονο Βρετανό
Φωτογραφίες: Η συγκλονιστική, γεμάτη πόνο μάχη της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο του Lyme - Έμαθες να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου, γράφει η μητέρα της
Μήνυση σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα