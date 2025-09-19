Champions League: Η Σίτι 2-0 τη Νάπολι, μεγάλο διπλό η Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ και θρίαμβος της Άιντραχτ επί της Γαλατά - Δείτε και τα 25 γκολ

Η 1η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώθηκε με νέα βροχή από γκολ - Πρεμιέρα με νίκες για Τζόλη (4-1 η Μπριζ τη Μονακό), Ιωαννίδη (4-1 η Σπόρτινγκ την Καϊράτ) - Ο Ράσφορντ υπέγραψε τη νίκη της Μπαρτσελόνα στο Νιούκαστλ, ενώ η Σίτι νίκησε εύκολα με 2-0 τη Νάπολι