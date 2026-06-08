Ρίκι Μάρτιν, Τζένιφερ Λόπεζ και «Φιλαράκια»: Πώς ήταν η Νέα Υόρκη την τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν Τελικούς στο Madison Square Garden
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Νιου Γιορκ Νικς NBA Τελικός Σαν Αντόνιο Σπερς Νέα Υόρκη

Ρίκι Μάρτιν, Τζένιφερ Λόπεζ και «Φιλαράκια»: Πώς ήταν η Νέα Υόρκη την τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν Τελικούς στο Madison Square Garden

27 χρόνια αργότερα το «Μεγάλο Μήλο» έχει αλλάξει, η μουσική υπόκρουση της πόλης έχει αλλάξει και η τεχνολογία έχει αλλάξει, αλλά η εμμονή της Νέας Υόρκης με τους Νικς μοιάζει να παραμένει ίδια

Ρίκι Μάρτιν, Τζένιφερ Λόπεζ και «Φιλαράκια»: Πώς ήταν η Νέα Υόρκη την τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν Τελικούς στο Madison Square Garden
Βασίλης Ιωαννίδης
Σε παρακμή εδώ και πολλά χρόνια, οι Νιου Γιορκ Νικς πήγαιναν από απογοήτευση σε απογοήτευση, όμως το εντυπωσιακό ήταν πως σε όλη αυτή τη διαδρομή παρέμειναν ένα από τα δυνατότερα αθλητικά brand παγκοσμίως. Ανεξάρτητα από τις λιγοστές επιτυχίες της μεγάλης ομάδας της Νέας Υόρκης, το brand «Νικς» δεν έχασε ποτέ την αίγλη του. Σε λίγες ώρες, η πόλη «που δεν κοιμάται ποτέ» ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο στολίδι της, το Madison Square Garden, έναν Τελικό του ΝΒΑ μετά από 27 χρόνια.



Η σειρά των Νικς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Τέξας και οι Νεοϋορκέζοι νίκησαν αμφότερους τους αγώνες στην αντίπαλη έδρα. Τώρα με ακόμα δύο νίκες υπό τις ιαχές των παθιασμένων τους φιλάθλων  έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν τον πρώτο τους τίτλο από το 1973. Πριν 27 χρόνια, το 1999, κατά μια διαβολική σύμπτωση είχαν βρει ξανά απέναντί τους τα «Σπιρούνια» και η ομάδα του τραυματισμένου Πάτρικ Γιούινγκ, είχε ηττηθεί με 4-1 .



Πώς ήταν η Νέα Υόρκη την τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν Τελικούς στο σπίτι τους

Την τελευταία φορά που οι Νικς έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ, οι Νεοϋορκέζοι έλεγχαν νευρικά τη σύνδεσή τους μέσω του Netscape. Οι Δίδυμοι Πύργοι κυριαρχούσαν ακόμα στον ορίζοντα, ο Ρούντι Τζουλιάνι ήταν ο Δήμαρχος και η σειρά «The Sopranos» είχε μόλις γνωρίσει στην Αμερική τις κρίσεις πανικού ενός νεο-Ιταλοαμερικανού μαφιόζου.

Σήμερα, το TikTok είναι το μέρος όπου οι νέοι κοινωνικοποιούνται, επικοινωνούν και διαμορφώνουν την ποπ κουλτούρα, οι μάτσα λάτε με γάλα βρώμης μπορούν να κοστίζουν πάνω από 9 δολάρια, και το ίδιο το Madison Square Garden έχει υποστεί μια αναβάθμιση αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Κλείσιμο

Καθώς οι Νικς παλεύουν να επιστρέψουν στον θρόνο του παγκοσμίου μπάσκετ το 2026, η πόλη που εκπροσωπούν μοιάζει ελάχιστα με εκείνη της τελευταίας τους συμμετοχής στους Τελικούς το 1999.  Με ηγέτη τον σούπερσταρ της ομάδας Τζέιλεν Μπράνσον και ενισχυμένη από ένα πλούσιο ρόστερ που περιλαμβάνει τους Καρλ-Άντονι Τάουνς, Μίκαλ Μπρίτζες και Τζος Χαρτ, η ομάδα έχει αναζωπυρώσει την μανία με το μπάσκετ στο «Μεγάλο Μήλο».

Από την πολιτική και την ποπ κουλτούρα μέχρι τον ίδιο τον ορίζοντα του Μανχάταν, 27 χρόνια αργότερα, τίποτα δεν μοιάζει ίδιο. Το One World Trade Center -πιο γνωστό ως Freedom Tower- που υψώθηκε μεταξύ 2006 και 2014 ως το επίκεντρο του ανακατασκευασμένου ορίζοντα είναι αυτό που δεσπόζει πλέον στον ορίζοντα του Μανχάταν.

Το καυτό καλοκαίρι του 1999, ο Ρίκι Μάρτιν κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού «New York» και το single - ντεμπούτο της Τζένιφερ Λόπεζ (If You Had My Love) βρισκόταν στην κορυφή των charts.

Ρίκι Μάρτιν, Τζένιφερ Λόπεζ και «Φιλαράκια»: Πώς ήταν η Νέα Υόρκη την τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν Τελικούς στο Madison Square Garden



 Στους δρόμους υπήρχαν αμέτρητες διαφημιστικές πινακίδες δίχως... οθόνες, ξεχώριζαν τα «Φιλαράκια» που βρίσκονταν τότε λίγο πριν το φινάλε τους.
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Το γιγαντιαίο πανό «Ι Still Believe» («Ακόμα Πιστεύω») δέσποζε τότε στο εξωτερικό του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν ως ελπίδα για το πρωτάθλημα του NBA. Η ήττα από τους Σπερς τότε ήταν εν τέλει ισοπεδωτική.

Από τα κινητά με πορτάκι έως το FaceTime, από τις θήκες για CD έως τις λίστες αναπαραγωγής σε streaming πλατφόρμες, από τα μόντεμ dial-up έως την άμεση πρόσβαση σε όλα, η επιστροφή των Νικς στους τελικούς του ΝΒΑ είναι επίσης μια υπενθύμιση του πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή στη Νέα Υόρκη και φυσικά στον υπόλοιπο πλανήτη.


Η πόλη που κάποτε περίμενε να φορτωθούν οι ιστοσελίδες ανανεώνει τώρα τον πολιτισμό σε πραγματικό χρόνο, γρηγορότερα από ποτέ. Και όμως, κάποια πράγματα φαίνονται οικεία. Το «The Garden» εξακολουθεί να σείεται. Οι φανατικοί θαυμαστές των διασημοτήτων βρίσκονται ακόμα δίπλα στο γήπεδο.
Βασίλης Ιωαννίδης

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