Ρίκι Μάρτιν, Τζένιφερ Λόπεζ και «Φιλαράκια»: Πώς ήταν η Νέα Υόρκη την τελευταία φορά που οι Νικς έπαιξαν Τελικούς στο Madison Square Garden

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Campbell Taylor (@jamescampbelltaylor)

Το καυτό καλοκαίρι του 1999, ο Ρίκι Μάρτιν κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού «New York» και το single - ντεμπούτο της Τζένιφερ Λόπεζ (If You Had My Love) βρισκόταν στην κορυφή των charts.Στους δρόμους υπήρχαν αμέτρητες διαφημιστικές πινακίδες δίχως... οθόνες, ξεχώριζαν τα «Φιλαράκια» που βρίσκονταν τότε λίγο πριν το φινάλε τους.Το γιγαντιαίο πανό «Ι Still Believe» («Ακόμα Πιστεύω») δέσποζε τότε στο εξωτερικό του Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν ως ελπίδα για το πρωτάθλημα του NBA. Η ήττα από τους Σπερς τότε ήταν εν τέλει ισοπεδωτική.Από τα κινητά με πορτάκι έως το FaceTime, από τις θήκες για CD έως τις λίστες αναπαραγωγής σε streaming πλατφόρμες, από τα μόντεμ dial-up έως την άμεση πρόσβαση σε όλα, η επιστροφή των Νικς στους τελικούς του ΝΒΑ είναι επίσης μια υπενθύμιση του πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή στη Νέα Υόρκη και φυσικά στον υπόλοιπο πλανήτη.Η πόλη που κάποτε περίμενε να φορτωθούν οι ιστοσελίδες ανανεώνει τώρα τον πολιτισμό σε πραγματικό χρόνο, γρηγορότερα από ποτέ. Και όμως, κάποια πράγματα φαίνονται οικεία. Το «The Garden» εξακολουθεί να σείεται. Οι φανατικοί θαυμαστές των διασημοτήτων βρίσκονται ακόμα δίπλα στο γήπεδο.