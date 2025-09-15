Ο τρομερός Ντουπλάντις «πέταξε» στα 6.30: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο - Δείτε βίντεο
Ο τρομερός Ντουπλάντις «πέταξε» στα 6.30: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο - Δείτε βίντεο
Ιστορική βραδιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου με τον Σουηδό να κατακτά τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, ο Μόντο Ντουπλάντις έγραψε ξανά ιστορία, χαρίζοντας στο άθλημα μια στιγμή μοναδικού μεγαλείου. Ο κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών πέρασε με άνεση τα 6.10 μ. και τα 6.15 μ., προτού ζητήσει να ανέβει ο πήχης στο εκρηκτικό ύψος των 6.30 μ. Με αυτή την προσπάθεια κατέρριψε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε δικό του, απλησίαστο επίπεδο. Πρόκειται παράλληλα για τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του, στοιχείο που έρχεται να σφραγίσει την κυριαρχία του στο άθλημα.
Tα 14 παγκόσμια ρεκόρ του Μόντο
6.17μ. Τορούν 8/2/2020
6.18μ. Γλασκώβη 15/2/2020
6.19μ. Βελιγράδι 7/3/2022
6.20μ. Βελιγράδι 20/3/2022
6.21μ. Γιουτζίν 24/7/2022
6.22μ. Κλερμόν-Φεράν 25/2/2023
6.23μ. Γιουτζίν 17/9/2023
6.24μ. Ξιανμέν 20/4/2024
6.25μ. Παρίσι 5/8/2024
6.26μ. Χορζόφ 25/8/2024
6.27μ. Κλερμόν-Φεράν 28/2/2025
Η ελληνική διάκριση
Στον ίδιο αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε για ακόμη μια φορά ότι ανήκει στην αφρόκρεμα του επικοντισμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε για πολλοστή φορά το όριο των 6 μέτρων, γράφοντας τη δική του σελίδα δόξας και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες επιτυχίες στην καριέρα του, αλλά και για ένα ιστορικό επίτευγμα για τον ελληνικό στίβο.
Η στιγμή της αθλητικής μεγαλοψυχίας
Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, οι δύο αθλητές αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, εικόνα που επισφράγισε την αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό. Ο Ντουπλάντις παραμένει ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» του επί κοντώ, όμως ο Καραλής απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάζει στα μάτια την αφρόκρεμα και να ονειρεύεται ακόμη υψηλότερα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dctf4k4h0115)
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dctfc0ahxw35)
