Ο τρομερός Ντουπλάντις «πέταξε» στα 6.30: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο - Δείτε βίντεο
SPORTS
Μόντο Ντουπλάντις Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Εμμανουήλ Καραλής Παγκόσμιο ρεκόρ

Ο τρομερός Ντουπλάντις «πέταξε» στα 6.30: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο - Δείτε βίντεο

Ιστορική βραδιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου με τον Σουηδό να κατακτά τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του

Ο τρομερός Ντουπλάντις «πέταξε» στα 6.30: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο - Δείτε βίντεο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, ο Μόντο Ντουπλάντις έγραψε ξανά ιστορία, χαρίζοντας στο άθλημα μια στιγμή μοναδικού μεγαλείου. Ο κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών πέρασε με άνεση τα 6.10 μ. και τα 6.15 μ., προτού ζητήσει να ανέβει ο πήχης στο εκρηκτικό ύψος των 6.30 μ. Με αυτή την προσπάθεια κατέρριψε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε δικό του, απλησίαστο επίπεδο. Πρόκειται παράλληλα για τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του, στοιχείο που έρχεται να σφραγίσει την κυριαρχία του στο άθλημα.

Tα 14 παγκόσμια ρεκόρ του Μόντο
6.17μ. Τορούν 8/2/2020
6.18μ. Γλασκώβη 15/2/2020
6.19μ. Βελιγράδι 7/3/2022
6.20μ. Βελιγράδι 20/3/2022
6.21μ. Γιουτζίν 24/7/2022
6.22μ. Κλερμόν-Φεράν 25/2/2023
6.23μ. Γιουτζίν 17/9/2023
Κλείσιμο
6.24μ. Ξιανμέν 20/4/2024
6.25μ. Παρίσι 5/8/2024
6.26μ. Χορζόφ 25/8/2024
6.27μ. Κλερμόν-Φεράν 28/2/2025
6.28μ. Στοκχόλμη 15/6/2025
6.29μ. Βουδαπέστη 12/8/2025
6.30μ. Τόκιο 15/9/2025

Η ελληνική διάκριση
Στον ίδιο αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε για ακόμη μια φορά ότι ανήκει στην αφρόκρεμα του επικοντισμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε για πολλοστή φορά το όριο των 6 μέτρων, γράφοντας τη δική του σελίδα δόξας και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες επιτυχίες στην καριέρα του, αλλά και για ένα ιστορικό επίτευγμα για τον ελληνικό στίβο.

Η στιγμή της αθλητικής μεγαλοψυχίας
Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, οι δύο αθλητές αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, εικόνα που επισφράγισε την αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό. Ο Ντουπλάντις παραμένει ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» του επί κοντώ, όμως ο Καραλής απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάζει στα μάτια την αφρόκρεμα και να ονειρεύεται ακόμη υψηλότερα.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dctf4k4h0115)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dctfc0ahxw35)




Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης