Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη

«Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ» είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Οι διεθνείς με τα μετάλλια περασμένα από το λαιμό τους και όλο το επιτελείο της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ γύρισε στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Eurobasket 2025