Παγκόσμιο στίβου: Η Εμμανουηλίδου αποκλείσθηκε από τον ημιτελικό των 100μ. - Βίντεο
Η 23χρονη πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 4η θέση στην 4η προκριματική σειρά με 11.36
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μέτρων του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Τόκιο. Η 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια των δρόμων ταχύτητας, τερμάτισε στην 4η θέση της 4ης προκριματικής σειράς με 11.36 και έμεινε εκτός συνέχειας, καθώς στην επόμενη φάση προκρίθηκαν οι πρώτες τρεις αθλήτριες από κάθε σειρά και οι τρεις με τις καλύτερες επιδόσεις.
«Δεν περίμενα να περάσω στα 100 μέτρα και γι΄αυτό ήλθα με το δεύτερο γκρουπ της αποστολής και είμαι μόλις τέσσερις ημέρες εδώ. Ετρεξα πολύ καλά, σκόνταψα στην εκκίνηση και θα μπορούσα να προκριθώ. Το στάδιο είναι υπέροχο, είναι γεμάτο και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είναι απίστευτο να τρέχω με αθλήτριες αυτού του επιπέδου. Στόχος μου στα 200 μέτρα είναι να καταρρίψω το Πανελλήνιο ρεκόρ», δήλωσε η Εμμανουηλίδου στην κάμερα της ΕΡΤ-2, αμέσως μετά τον τερματισμό της.
